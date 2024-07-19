Microsoft Crowdstrike krizi: Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, yolculara ek haklar tanındı

19 Temmuz 2024 12:31 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 13:35

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Crowdstrike güncellemesindeki sorun nedeniyle dünya genelindeki tüm internet altyapıları çöktü. Bankalar, havalimanları, hastaneler ve TV sistemleri hizmet veremez hale gelirken Türk Hava Yolları da sorundan en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.

TÜRK HAVA YOLLARI, 84 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları, yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 84 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları'nın TK HelpDesk hesabı, sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yaptı.

Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana geldiğini anımsatan THY, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Kullanıcıların uçuş durumlarını Türk Hava Yolları mobil uygulamasında yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebileceklerini belirten şirket, seferi iptal olmayan yolcularına da yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlandığını vurguladı.

THY'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler. 19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır.

1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır.

2) İade talepleri:

a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır.

b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.

3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

THY BASIN MÜŞAVİRİ: OPERASYON YOĞUNLUĞUMUZU DÜŞÜRÜYORUZ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

ÇOK SAYIDA HAVALİMANININ ELİ KOLU BAĞLANDI

Alman havayolu firması Lufthansa ve İskandinav Havayolları (SAS) da kesinti yaşadıklarını bildirdi. Lufthansa'dan yayınlanan açıklamada şirketin rezervasyon alma işlemlerinde problem yaşanabileceği ve bir çözüm üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

Alman Eurowings havayolları ise çevrimiçi check-in sisteminin an itibarıyla hizmet dışı olduğunu açıkladı. SAS ise hizmetlerinin bütünüyle işlevsel olduğunu fakat rezervasyon işlemcisinin teknik sorunlardan etkilendiğini açıkladı.

Çekya'nın başkentindeki Prag Havalimanı, check-in sistemindeki kesintiler nedeniyle başkentten yapılan bazı uçuşların geciktiğini bildirdi. Kuzey İrlanda’daki Belfast Uluslararası Havalimanı, tesisin kesintiden etkilendiğini fakat uçuşların sürdürüldüğünü bildirdi.

İsviçre'nin en büyük havalimanı olan Zürih Havalimanı ise limana inişlere izin verilmediğini duyurdu.