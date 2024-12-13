Microsoft düğmeye bastı: Sevilen Windows 11 özelliği sessiz sedasız rafa kaldırıldı

13 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:49

Microsoft, Windows 11'de telefon numaraları ve tarih/saat gibi bilgileri kopyaladığınızda hızlı aksiyon seçenekleri sunan "Önerilen Eylemler" özelliğini, beklenen ilgiyi görmediği gerekçesiyle gelecekteki bir güncellemede kaldırma kararı aldı.

Microsoft, kısa bir süre önce Kuzey Amerika'da kullanıma sunduğu ve ilerleyen dönemde diğer bölgelere de yayılması beklenen "Önerilen Eylemler" adlı Windows 11 özelliğini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Mayıs 2022'de tanıtılan bu özellik, iki yıl önce 25115 derlemesiyle kullanıcılara sunulmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmediği gerekçesiyle gelecekteki bir güncellemeyle tamamen kaldırılacağı açıklandı.

ÖNERİLEN EYLEMLER ÖZELLİĞİ NEDİR?

"Önerilen Eylemler", Windows 11 kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla geliştirilen bir özellikti. Kullanıcılar bir telefon numarası veya tarih/saat gibi bilgileri kopyaladığında, işletim sistemi bu içerikleri algılayarak hızlı aksiyon seçenekleri sunuyordu. Örneğin:

Telefon numaralarını kopyaladığınızda, doğrudan bir telefon görüşmesi başlatma.

Tarih veya saat bilgilerini kopyaladığınızda, hızlıca bir etkinlik oluşturma veya takvim uygulamasını açma.

Microsoft, özelliğin kaldırılmasına ilişkin yaptığı kısa açıklamada şunları belirtti: "Windows 11’de bir telefon numarasını veya gelecekteki bir tarihi kopyaladığınızda görüntülenen önerilen eylemleri bitiriyoruz. Gelecekteki bir Windows 11 güncelleştirmesinde kaldırılacaktır."

CHIP'te yer alan habere göre, özelliğin ne zaman kullanımdan tamamen kaldırılacağı şimdilik bilinmese de, Microsoft'un bu kararı alması şaşırtıcı görünüyor. Ancak Microsoft'un bu özelliğin kullanıcılar arasında pek popülerlik kazanmadığını düşündüğü açık.