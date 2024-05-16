Microsoft engelli oyunculara özel Xbox kumandasını duyurdu

16 May 2024 09:48 - Güncelleme : 16 May 2024 09:48

Microsoft, Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü'nde engelli Xbox oyuncularının, kontrol cihazlarını özelleştirmesine olanak tanıyan modüler bir video oyunu kontrol kiti olan Proteus Controller'ı duyurdu.

ByoWave tarafından Design for Xbox programının bir parçası olarak tasarlanan kablosuz kontrol cihazı, denetleyici düğmeleri, yön tuşları ve analog çubuklar içeren değiştirilebilir ön panellere sahip küçük küplerden oluşuyor.

100'DEN FAZLA KONFİGÜRASYONA DESTEK

"Tak ve oyna" parçaları birbirine bağlanarak oyuncuların 100'den fazla konfigürasyon ve LED aydınlatma varyasyonu oluşturabilmesini sağlıyor. Böylece tek elini kullanan oyuncular ve diğer engelli oyuncular kumandayı kendileri için en rahat olacak şekilde kullanabiliyor.

PS5 VE SWITCH İLE UYUMLU DEĞİL

Fiyatı 299 dolar olan kontrol cihazı sonbaharda piyasaya çıkacak. Şu anda ByoWave'nin web sitesi üzerinden 255 dolar indirimli fiyatla ön sipariş verilebiliyor. Kit, USB-C şarj kablosu ve Bluetooth dongle ile birlikte geleneksel bir oyun kumandasını da içerecek.

Proteus Controller piyasaya çıktığında Xbox Series X / S, Xbox One ve Windows 10 ve 11 ile çalışacak. ByoWave, PlayStation 5 veya Nintendo Switch'i desteklemeyeceğini, ancak bu platformlarla ortaklık kurmaya açık olduğunu söylüyor.

ESKİ XBOX KUMANDASI DA GÜNCELLENİYOR

Microsoft, yeni bir oyun kumandası sunmanın yanı sıra, oyuncuların uyarlanabilir oyun kurulumları oluşturmalarına yardımcı olan, 2018'de piyasaya sürülen 99 dolarlık Xbox Adaptive Controller'ı da güncelleyecek.

Oyun kumandası yakında daha fazla aksesuarı destekleyecek ve her bir USB bağlantı noktası 12 adede kadar düğme, ikinci bir çubuk ve bir şapka anahtarı için destek sunacak. Ürün yazılımı güncellemesi önümüzdeki birkaç ay içinde herkese açık olarak sunulacak.