Microsoft, Filmler & TV uygulamasını kapatıyor: Para iadesi olup olmayacağı da açıklandı

Microsoft, kullanıcıların konsolları veya bilgisayarlarının mağazasından doğrudan film veya dizi kiralamalarına ve satın almalarına olanak tanıyan, Xbox ve Windows PC'lerde Microsoft Store aracılığıyla erişilebilen Filmler & TV uygulamasını ani bir şekilde kapattı.

Microsoft'un yeni bir destek sayfasında, hizmetin sona erdiği şu ifadelerle duyuruldu:

"Microsoft artık Microsoft.com'da filmler ve TV programları, Windows'ta Microsoft Mağazası ve Xbox'ta Microsoft Store dahil olmak üzere yeni eğlence içeriği satın alma olanağı sunamaz. Ancak satın aldığınız içeriğe Xbox veya Windows cihazındaki Filmler & TV uygulamasından erişmeye devam edebilirsiniz."

PARA İADESİ YAPILMAYACAK

Microsoft ayrıca, indirilen film ve dizilerin hesabınızda kalacağını ve maksimum desteklenen çözünürlükte oynatılmaya devam edeceğini, ancak satın alınan içerikleri başka bir servise aktarmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Ayrıca, Xbox ve Windows mağazalarındaki üçüncü taraf video akış ve satın alma uygulamalarını yüklemeye devam edebilirsiniz; Prime Video ve Apple TV gibi uygulamalar şu anda herhangi bir değişiklik olmadan kullanılmaya devam edilebilir. Şirket, önceki satın alımlar için geri ödeme yapmayacak.