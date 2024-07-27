Microsoft Flight Simulator: İngiltere ve İrlanda güncellemesi yayınlandı! Gelen yeni özellikler

27 Temmuz 2024 17:49 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:51

Microsoft Flight Simulator, oyunculara sunduğu detaylı ve gerçekçi dünya ile tanınmaya devam ediyor. Bu kez oyun severler İngiltere ve İrlanda'yı daha yakından keşfedebilecek.

Xbox Series X/S, PC, Game Pass ve Cloud Gaming'deki oyuncular, artık World Update XVII ile gelen yeni içeriği ücretsiz olarak indirebilecek.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR İÇİN EN BÜYÜK DÜNYA GÜNCELLEMESİ

Bu son güncelleme, Microsoft Flight Simulator'ın bugüne kadar aldığı en büyük dünya güncellemesi olarak dağıtıma çıktı.

Güncelleme ile birlikte oyuncular, İngiltere ve İrlanda'daki yeni ilgi çekici noktaları (POI) ziyaret edebilecek ve yeteneklerini test edebilecekleri yeni iniş zorlukları ile karşılaşacak. Bununla birlikte tüm bölgenin hava görüntüleri de iyileştirilmiş durumda.

Bu iyileştirmeler, İngiltere, İskoçya ve İrlanda için yüksek çözünürlüklü Dijital Yükseklik Haritalarının yardımıyla geliyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre, yeni güncelleme Microsoft Flight Simulator için geliştirilmiş bir kalite vaat ediyor. İyileştirmeler, en son hava görüntüleri, dijital yükseklik modellemesi (LiDAR kapsamı dahil), TIN (düzensiz üçgen ağı) yüzey modellemesi ve oyun deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış el yapımı havaalanlarının bir karışımıyla geliyor.

Dünya Güncellemesi XVII şunları içeriyor:

16 TIN şehri:

- İngiltere'de Bristol, Brighton, Büyük Londra, Heathrow, Leeds-Bradford, Liverpool, Newcastle-Sunderland, Welling ve Wembley

- İrlanda'da Cork, Dublin ve Moher Kayalıkları/Liscannor

- İskoçya'da Edinburgh ve Glasgow

- Galler'deki Cardiff

- Cebelitarık

79 ilgi noktası (POI):

İngiltere'de 31, İrlanda'da 13, Man Adası'nda 5, Kuzey İrlanda'da 11, Orkney / İskoçya'da 1, İskoçya'da 9 ve Galler'de 10.

5 el yapımı havalimanı:

- İngiltere'deki Farnborough Havaalanı (EGLF) ve Londra Stansted Havaalanı (EGSS)

- İrlanda'daki Cork Havaalanı (EICK)

- İskoçya'daki Sum Burgh Havaalanı (EGPB)

- Galler'deki Cardiff (EGFF)

World Update XVII: İngiltere ve İrlanda güncellemesi tüm Microsoft Flight Simulator sahipleri için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.