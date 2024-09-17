Microsoft, Game Pass Eylül 2024 kataloğunu güncelledi: 3 popüler oyun platforma geliyor

17 Eylül 2024 17:40 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:40

Microsoft, Game Pass Eylül 2024 kataloğunu büyütüyor. 19 Eylül'den itibaren, Frostpunk 2 dahil olmak üzere 4 yeni oyun platforma eklenecek, 9 oyun kaldırılacak. İşte Game Pass'e eklenecek ve çıkartılacak oyunlar.

Yeni 'Xbox Game Pass Standart' erişime açıldı: Ancak ilk gün oyunları hayal oldu

Yeni 'Xbox Game Pass Standart' erişime açıldı: Ancak ilk gün oyunları hayal oldu

Microsoft, Xbox Game Pass'in​ Eylül 2024 oyun kataloğuna ekleyeceği yeni yapımları duyurdu. Game Pass'i her ay düzenli olarak oyun ekleyerek genişleten şirket, eylül ayının başlarından itibaren 4 adet yeni oyunu kullanıcıların beğenisine sunacağını açıklamıştı. Listeye 3 yapım daha ekleniyor.

Game Pass, aylık abonelik ile yüzlerce oyuna sınırsız olarak erişim sunuyor. Game Pass Eylül 2024 kataloğuna bu ayın başında Age of Mythology: Retold, Expeditions: A MudRunner Game, Riders Republic ve Train Sim World 5 gibi oyunlar eklenmişti.

GAME PASS EYLÜL 2024 KATALOĞUNDAKİ YENİ OYUNLAR

Microsoft'un açıklamasına göre 19 Eylül - 24 Eylül 2024 tarihlerinde Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:

Wargroove 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül

Frostpunk 2 (PC) – 20 Eylül

Ara: History Untold (PC) – 24 Eylül

Öte yandan 15 Eylül'den itibaren Xbox Game Pass'ten çıkarılacak oyunlar şöyle: