Microsoft, Game Pass Eylül 2024 kataloğunu güncelledi: 3 popüler oyun platforma geliyor
Microsoft, Game Pass Eylül 2024 kataloğunu büyütüyor. 19 Eylül'den itibaren, Frostpunk 2 dahil olmak üzere 4 yeni oyun platforma eklenecek, 9 oyun kaldırılacak. İşte Game Pass'e eklenecek ve çıkartılacak oyunlar.
Microsoft, Xbox Game Pass'in Eylül 2024 oyun kataloğuna ekleyeceği yeni yapımları duyurdu. Game Pass'i her ay düzenli olarak oyun ekleyerek genişleten şirket, eylül ayının başlarından itibaren 4 adet yeni oyunu kullanıcıların beğenisine sunacağını açıklamıştı. Listeye 3 yapım daha ekleniyor.
Game Pass, aylık abonelik ile yüzlerce oyuna sınırsız olarak erişim sunuyor. Game Pass Eylül 2024 kataloğuna bu ayın başında Age of Mythology: Retold, Expeditions: A MudRunner Game, Riders Republic ve Train Sim World 5 gibi oyunlar eklenmişti.
GAME PASS EYLÜL 2024 KATALOĞUNDAKİ YENİ OYUNLAR
Microsoft'un açıklamasına göre 19 Eylül - 24 Eylül 2024 tarihlerinde Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:
- Wargroove 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül
- Frostpunk 2 (PC) – 20 Eylül
- Ara: History Untold (PC) – 24 Eylül
Öte yandan 15 Eylül'den itibaren Xbox Game Pass'ten çıkarılacak oyunlar şöyle:
- Gotham Knights (Bulut, Konsol ve PC)
- Let’s Build a Zoo (Bulut, Konsol ve PC)
- Loop Hero (Bulut, Konsol ve PC)
- My Time At Portia (Bulut, Konsol ve PC)
- PAW Patrol Grand Prix (Bulut, Konsol ve PC)
- Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy (Bulut, Konsol ve PC)
- The Walking Dead: The Complete First Season (PC)
- The Walking Dead: Season Two (PC)
- Valheim (Bulut, Konsol ve PC)