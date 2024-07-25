Microsoft, Google'dan önce davrandı: Bing arama sonuçlarına yapay zeka desteği geldi

25 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:33

Bing, Bing arama sonuçlarını ve dil modellerini birleştirerek yapay zeka ile oluşturulmuş arama sonuçları sayfaları da dahil olmak üzere farklı türde arama sonuçları oluşturmak için yapay zekayı kullanan yeni üretken arama deneyimini test ediyor.

BİNG YAPAY ZEKA ARAMA SONUÇLARINI KULLANIMA SUNDU

Copilot ve Bing Mühendislik ve Ürün Başkanı Jordi Ribas, şöyle dedi:

"Bing'in yeni üretken arama deneyimine erken bir bakışı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. LLM'lerin ve SLM'lerin gücünü Bing'in arama sonuçlarıyla birleştirerek daha keyifli ve verimli bir kullanıcı deneyimi düzeni oluşturuyor. Bu, yapay zeka destekli arama evrimimizde ileriye doğru atılan bir başka anlamlı adım."

Bing üretken arama nedir? Microsoft, bu arama deneyiminin "Bing'in arama sonuçlarının temelini büyük ve küçük dil modellerinin (LLM'ler ve SLM'ler) gücüyle birleştirdiğini" açıkladı şunları ekledi:

"Arama sorgusunu anlıyor, milyonlarca bilgi kaynağını inceliyor, içeriği dinamik olarak eşleştiriyor ve kullanıcının sorgusunun amacını daha etkili bir şekilde yerine getirmek için yapay zeka tarafından oluşturulan yeni bir düzende arama sonuçları oluşturuyor."

Yukarıda, Bing'in yapay zeka ve Bing Arama kullanarak arama sonuçları sayfasında oluşturduğu çeşitli öğeleri gösteren bir ekran görüntüsü yer alıyor. Belge dizini, bir yanıt özeti, sağ tarafta geleneksel arama sonuçları, yapay zeka yanıtları için kaynak alıntıları, ilgili bölümler ve daha fazlasını içeriyor.