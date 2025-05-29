Microsoft herkesi ters köşe yapacak: Windows PC'ler için flaş değişiklik

Microsoft, Windows kullanıcılarına "oh" çektirecek bir özellik geliştiriyor. Artık sadece işletim sistemi değil, bilgisayarınızdaki neredeyse tüm uygulama ve sürücüler de Windows Update sistemi üzerinden güncellenebilecek.

Microsoft, Windows ekosisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket uzun süredir sadece işletim sistemi ve temel sürücüler için kullanılan Windows Update sistemini, artık tüm uygulama ve sürücüler için erişilebilir hale getiriyor. Geliştiriciler, yeni başlatılan özel önizleme programına kaydolarak "Windows Update Orkestrasyon Platformu"na dahil olabilecek.

WINDOWS UPDATE'İN YENİ SÜRÜMÜ NASIL ÇALIŞACAK?

Yazılım üreticileri, kullanıcı etkinliği, pil durumu ya da enerji kullanım verimliliği gibi kriterlere göre güncellemeleri zamanlayabilecek. Ayrıca sistemin doğal bildirim altyapısı kullanılabilecek ve güncellemeler Windows'un yerleşik geçmiş sekmesinde listelenecek.

Windows'taki çoğu uygulama şu anda geliştiricilerin kendi oluşturdukları güncelleme mekanizmalarıyla bağımsız olarak güncelleniyor.

Geliştiriciler ayrıca Windows'un yerel güncelleme bildirimlerine doğrudan bağlanabilecek ve uygulama güncelleme geçmişi kısmında listelenebilecek. Microsoft, MSIX / APPX paketli uygulamaların yanı sıra bazı özel Win32 uygulamaları da destekleyecek.

Windows Update orkestrasyonuna dahil olan tüm uygulamalar, Windows Update platformuna yapılacak gelecekteki iyileştirmelerden de otomatik olarak faydalanacak.

Microsoft daha önce geliştiricileri uygulamalarını Microsoft Store'a listelemeye ikna etmeye çalışmıştı. Bu sayede mağaza, güncellemeleri kendisi yönetebiliyor ya da geliştiriciler kendi güncelleme sistemlerini kullanmaya devam edebiliyordu.

Son yıllarda Windows mağazasında büyük gelişmeler yaşansa da, hâlâ eksik olan uygulamalar var ve birçok işletme kendi iş uygulamalarını bağımsız şekilde güncellemeyi tercih ediyor.