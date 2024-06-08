Microsoft, neredeyse aldığınız nefesi bile kaydeden Recall özelliği konusunda geri adıma attı

08 Haziran 2024 11:26 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 11:26

Microsoft, kullanıcıların bilgisayarlarında yaptıkları her şeyin ekran görüntüsünü alan yapay zeka özelliği "Recall" konusunda geri adım attı. Gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan bu teknoloji kullanıcılara dayatılmayacak.

"Copilot+ PC" tabanlı bilgisayarlarda kullanılacak olan Recall, 18 Haziran itibarıyla piyasaya sunulacak. İlk başta, kullanıcıların isteyip istemediklerine bakılmaksızın açık olarak geleceği duyurulmuştu. Microsoft bu kararından vazgeçerek, özelliğin artık isteğe bağlı olacağını söyledi.

9to5Google'ın aktardığına göre, Windows Yöneticisi Pavan Davuluri, kullanıcılar isterlerse Recall'ı devre dışı bırakabileceklerini belirterek, "Eğer aktif olarak kullanmak istemezseniz varsayılan olarak kapalı olacaktır" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜLER, BİLGİSAYARDA SAKLI KALACAK

Microsoft, Recall'ın çekmiş olduğu ekran görüntülerinin bilgisayarın hafızasında saklanacağını açıkladı. Yani herhangi bir sunucu sisteminde tutulmak yerine, direkt olarak bilgisayarın işlemcisiyle işlenecek ve yerleşik depolama alanında duracak.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Recall özelliğinin kapatılması gerektiğini belirterek, "Bu bir Black Mirror bölümü gibi" benzetmesinde bulunmuştu.