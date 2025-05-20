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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Microsoft sahnesinde Gazze protestosu: Mühendis Nadella'yı yarıda kesti

Microsoft'un Seattle'da düzenlediği Build 2025 geliştirici konferansı, İsrail protestosuyla gündeme oturdu. Microsoft'un Azure yapay zeka ekibinde görevli mühendis Joe Lopez, CEO Satya Nadella'nın açılış konuşmasını "Microsoft'un İsrail'in savaş suçlarına ortak olduğunu" haykırarak kesti.

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Microsoft sahnesinde Gazze protestosu: Mühendis Nadella'yı yarıda kesti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:22

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Seattle'da şirketin yeni teknolojilerini tanıttığı Build 2025 konferansını düzenledi. Konferans sırasında bir mühendis, Microsoft CEO'su Satya Nadella başta olmak üzere firma yönetimini İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olduğu gerekçesi ile protesto etti.

"MICROSOFT FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRÜYOR!"

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Microsoft'un Azure yapay zeka hizmetleri ekibinde görev yapan Joe Lopez, Nadella'nın açılış konuşmasını yarıda keserek "Satya! Microsoft'un Filistinlileri nasıl öldürdüğünü neden göstermiyorsun? İsrail'in savaş suçlarının Azure tarafından desteklendiğini neden anlatmıyorsun?" diye bağırdı.

Microsoft sahnesinde Gazze protestosu: Mühendis Nadella'yı yarıda kesti

"No Azure for Apartheid" (Apartheide Azure yok) adlı aktivist hareketin üyesi Lopez, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılırken "Microsoft çalışanı olarak bu soykırıma ortak olmayacağım." ifadesini kullandı.

Medium adlı internet sitesindeki habere göre, Lopez, etkinliğin ardından Microsoft çalışanlarına gönderdiği e-postada, şirketin İsrail Savunma Bakanlığı ile sürdürdüğü sözleşmelerden duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

"Microsoft, Filistin halkına yönelik yapılan etnik temizliğe katkı sağlamaya devam ederken sessiz kalamam." ifadesine yer veren Lopez, şirket içi denetimlerin yetersiz olduğunu savunarak daha fazla şeffaflık çağrısı yaptı.

Lopez, şirket yönetiminin Azure teknolojisinin Gazze'de sivilleri hedef almak için kullanıldığı iddialarını reddetmesini, "göz göre göre söylenen bir yalan" olarak nitelendirdi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak Microsoft'un doğru olanı yapma konusunda "ölçülemez bir gücü" olduğunu kaydeden Lopez, İsrail'e sağlanan teknolojik desteğin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Microsoft yönetimi tarafından 15 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bulut ve yapay zeka hizmeti sağladığı doğrulanırken, bu teknolojilerin sivillere zarar vermek amacıyla kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

"No Azure for Apartheid" hareketi nedir?
"No Azure for Apartheid", Microsoft'un İsrail'e sağladığı teknolojik desteğe karşı çıkan ve bu desteğin durdurulmasını talep eden aktivist bir grup.
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#Teknoloji
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