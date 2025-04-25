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 | Ömer Faruk Dogan

Microsoft, Skype'ın ardından o uygulamayı da kapatıyor! 12 yıldır kullanımdaydı

Microsoft, uzun süredir güncellenmeyen ve kullanıcılar tarafından nadiren tercih edilen Windows Haritalar uygulamasını Temmuz 2025 itibarıyla tamamen devre dışı bırakıyor. Uygulama artık ne indirilebilecek ne de çalıştırılabilecek.

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Microsoft, Skype'ın ardından o uygulamayı da kapatıyor! 12 yıldır kullanımdaydı
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 16:13

Microsoft, Windows işletim sisteminde köklü değişikliklere gitmeye devam ediyor. Son kurban ise pek çok kullanıcı tarafından unutulmuş ya da nadiren kullanılan Windows Haritalar (Maps) uygulaması oldu. Teknoloji devi, 2025 Temmuz ayında uygulamayı hem Microsoft Store'dan kaldıracak hem de tamamen işlevsiz hale getirecek.

WINDOWS HARİTALAR KULLANIMDAN KALDIRILIYOR

Aslında bu kararın sinyalleri daha önce verilmişti. Bu ayın başlarında, Microsoft Learn sayfasında Windows UWP Map kontrolü ve Maps API'lerinin desteğinin sona erdiği duyurulmuştu. Bu bileşenlerin artık güncellenmeyecek olması, uygulamanın sonunun yaklaştığını açıkça gösteriyordu.

Microsoft, Skype'ın ardından o uygulamayı da kapatıyor! 12 yıldır kullanımdaydı

Windows 11'in 24H2 sürümünden itibaren sistemle birlikte yüklü gelmeyen Haritalar uygulaması, önümüzdeki temmuz ayına kadar cihazlardan silinip tekrar yüklenebilecek. Ancak o tarihten sonra, uygulamayı daha önce yüklememiş olan kullanıcılar için tamamen erişilemez olacak.

Halihazırda yüklü olan kullanıcılar ise diledikleri zaman uygulamayı kaldırabilecek.

Microsoft'un açıklamasına göre, Haritalar uygulaması üzerinden eriştiğiniz kişisel verileriniz (harita bağlantıları vb.) silinmeyecek. Ancak bu verilere sadece tarayıcı tabanlı Bing Haritalar üzerinden ulaşılabilecek. Öte yandan kapanan Haritalar uygulamasının ne kadar kullanıcıyı etkilediği bilinmiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Windows Haritalar uygulaması ne zaman tamamen kaldırılacak?
Microsoft, Haritalar uygulamasını 2025 Temmuz ayında Microsoft Store’dan kaldıracak ve uygulamayı tamamen işlevsiz hale getirecek.
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#Teknoloji
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