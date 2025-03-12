Microsoft Skype'tan sonra bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Tarih vererek duyurdu

Microsoft geçtiğimiz günlerde, Skype uygulamasını kullanımdan kaldıracağını ve yerine Microsoft Teams platformunun geçeceğini açıklamıştı. Teknoloji devi, Skype'ın ardından bir yazılımını daha rafa kaldırıyor. İşte ayrıntılar.

Microsoft, Skype'ın yerini Microsoft Teams'in alacağını duyurduktan sonra bir yazılımını daha kullanımdan kaldırıyor. Teknoloji devi, Windows kullanıcıları için uzun süredir sunduğu Uzak Masaüstü (Remote Desktop) uygulamasına desteğini sona erdirme kararı aldı.

UZAK MASAÜSTÜ UYGULAMASINA VEDA

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, bağımsız Uzak Masaüstü uygulamasının desteği resmi olarak 27 Mayıs 2025'te kesilecek. Kullanıcılar, uzaktan bağlantı hizmetini doğrudan Windows'un kendi uygulaması üzerinden kullanacak.

Microsoft'un kaldıracağı Uzak Masaüstü uygulaması ile halen Windows 11'de bulunan Uzak Masaüstü Bağlantı (Remote Desktop Connection) uygulaması arasındaki farkı vurgulamak önemli.

İlki Microsoft Store üzerinden indirilebilen bağımsız bir uygulamaydı. Kullanıcılar, uzaktaki cihazlara bağlanarak onları kontrol edebiliyordu. İkincisi ise Windows işletim sistemine entegre bir özellik olarak kalmaya devam edecek. Kullanıcılar, Windows 11'de de servisten yararlanmayı sürdürebilecek.