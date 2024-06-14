Microsoft, tepki çeken Recall özelliğinin çıkışını erteledi

14 Haziran 2024 12:34 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:34

Microsoft, kullanıcıların bilgisayarlarında yaptıkları her şeyin ekran görüntüsünü alan yapay zeka özelliği Recall'ın çıkış tarihini ertelediğini duyurdu.

"Bilgisayarınızda yaptığınız her şey için fotoğrafik bir hafıza" olarak duyurulan Recall, bilgisayarınızda gördüğünüz içerikler arasında arama yapmanıza ve bunu haftalar öncesine götürmenize olanak tanıyacaktı fakat gizlilik endişeleri nedeniyle kullanıcılardan tepki seli gelmişti.

'WINDOWS RECALL' 18 HAZİRAN'DA ÇIKMAYACAK

Daha önce Microsoft, Recall'ın kullanıcıların isteyip istemediklerine bakılmaksızın açık olarak gelmesi kararından vazgeçmişti ve özelliğin isteğe bağlı olmasını kararlaştırmıştı. Şimdi ise özelliğin 18 Haziran'daki çıkışını belirsiz bir tarihe erteledi.

RECALL SADECE WINDOWS INSIDER KULLANICILARINA AÇILACAK

Microsoft, güncellenen bir blog yazısında, "Recall'ın sürüm modelini, deneyimin kalite ve güvenlik konusundaki yüksek standartlarımızı karşıladığından emin olmak için Windows Insider topluluğunun uzmanlığından yararlanacak şekilde ayarlıyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Recall Windows Insider Programında kullanıma kullanıma sunulduğunda, önizlemenin nasıl edinileceğine ilişkin ayrıntıların yer aldığı bir blog yazısı yayınlayacağını sözlerine ekledi.

Bu da Recall'ın başlangıçta Windows Insider'lara ya da "Copilot+ PC" tabanlı bilgisayar satın alanlara bile sunulmayacağı anlamına geliyor., Microsoft, Recall'ın güvenlik iyileştirmelerini test etmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu kabul etti.