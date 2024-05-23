Microsoft, Valve'a gözünü dikti! Yeni Xbox, Steam desteği ile gelebilir

23 May 2024 15:42 - Güncelleme : 23 May 2024 15:43

2024'e kadar Steam’de tüm zamanların en çok oynanan 10 oyunu açıklandı

2024'e kadar Steam’de tüm zamanların en çok oynanan 10 oyunu açıklandı

Yazılım devi Microsoft, başta Windows işletim sistemi olmak üzere bilgisayar sektöründe pek çok ürün ve hizmete ev sahipliği yapıyor. Bu ürünlerin yanında oyun sektöründe de eli oldukça güçlü.

MICROSOFT, VALVE'I SATIN MI ALACAK?

Geçtiğimiz yıl Call of Duty, Diablo gibi oyunların sahibi Activision-Blizzard'ı satın almıştı. Çok uzunca bir süredir de gözünü Valve'a diktiği iddia ediliyor. Bu iddia, içerik üreticisi Dior'un, Microsoft'un 16 milyar doları gözden çıkardığını öne sürmesiyle yeniden gündeme geldi.

Aktarıldığı kadarıyla Dota, Counter-Strike ve Half-Life'ı bünyesinde bulunduran Valve'ın değeri 8 milyar dolar olup, şirketin kurucusu Gabe Newell'in kişisel servetiyse 4 milyar dolar. Newell'in Steam'in yüzde 25'inden daha az hissesine sahip olduğu da gelen bilgiler arasında.

YENİ NESİL XBOX, STEAM İLE ÇIKABİLİR

Haber, Valve veya Microsoft tarafından doğrulanmazken, bir başka iddia da teknoloji odaklı haber sitesi Windows Central'ın editörü Jez Corden'dan geldi. Microsoft ile ilgili özel haberleriyle tanınan Corden, yeni nesil Xbox'ın Steam desteğine sahip olacağını öne sürdü.

Corden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sonraki Xbox'ta yüzde 100 Steam olacak" ifadesini kullandı.

İddia doğru çıkarsa yeni nesil Xbox, Steam'deki oyunları (en azından izin verilenleri) oynatabilecek. Bununla birlikte Xbox'ın PC oyunlarına destek vereceği, nisan ayında Polygon sitesine röportaj veren Phil Spencer'in açıklamalarıyla kesinleşmişti.

Microsoft Gaming CEO'su Spencer, doğrudan Epic Games ve Steam gibi oyun platformlarının Xbox'a gelmesini istediğini söylemişti. Ancak bunu nasıl yapacaklarına dair detaylı bilgi vermemişti. Bu bağlamda Microsoft, Valve'ı satın almasa bile oyun şirketiyle bir şekilde iş birliği yapacağı düşünülebilir.