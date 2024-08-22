Microsoft, Windows 11'in çok beklenen özelliğini erteledi

22 Ağustos 2024 17:45 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:48

Microsoft'un Windows 11 Copilot+ bilgisayarlarda kullanıcı faaliyetlerini takip etmeyi amaçlayan tartışmalı Recall özelliği yeniden ertelendi. İlk olarak haziran ayında bu yeni dizüstü bilgisayarlarla birlikte kullanıma sunulacak olan Recall, kapsamlı izleme özellikleri nedeniyle önemli gizlilik endişeleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Gizmochina'nın haberine göre, tepkiler üzerine Microsoft, Recall'ı varsayılan ayardan ek güvenlik önlemleriyle birlikte isteğe bağlı bir özelliğe dönüştürmeye karar verdi. Ancak bu hamle yeterli olmadı. Şirket 13 Haziran'da Recall'ın ilk Copilot+ PC lansmanından kaldırılacağını ve bunun yerine Windows Insider Programı (WIP) kapsamında bir önizleme olarak yayınlanacağını duyurdu.

MICROSOFT, RECALL ÖZELLİĞİNİ EKİM AYINA ERTELEDİ

Bugünkü açıklama Recall'a genel erişim için bekleyişi daha da uzatıyor. Başlangıçta WIP kullanıcıları için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen önizleme artık ekim ayına ertelendi.

Microsoft'un açıklaması şöyle: "Güvenilir bir Recall (önizleme) deneyimi sunma kararlılığımızla, Recall'ın ekim ayından itibaren Windows Insider'lara sunulacağına dair bir güncelleme paylaşıyoruz."

Öte yandan Recall'ın genel Copilot+ kullanıcı tabanına resmi olarak sunulması belirsizliğini koruyor. Insider'lar için ekim önizlemesiyle birlikte, özelliğin Windows 11 için yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesi birkaç ay daha sürebilir.

ELON MUSK, RECALL ÖZELLİĞİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk, Microsoft'un duyurusunun ardından Recall özelliğinin kapatılması gerektiğini belirterek, "Bu bir Black Mirror bölümü gibi" benzetmesinde bulunmuştu.

Öte yandan 9to5Google'ın haberine göre, Windows Yöneticisi Pavan Davuluri, kullanıcılara Recall'ı devre dışı bırakma seçeneği sunacaklarını belirterek, "Eğer aktif olarak kullanmak istemezseniz varsayılan olarak kapalı olacaktır" ifadesini kullandı.