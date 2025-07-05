Microsoft yöneticisinden, işten çıkarılanlara 'bir garip' tavsiye! Paylaşımını silmek zorunda kaldı

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda 9.000 çalışanını işten çıkararak teknoloji dünyasındaki işten çıkarma furyasına yeni bir halka ekledi. Ancak gündemi asıl meşgul eden, şirketin Xbox Game Studios Publishing yöneticilerinden Matt Turnbull'un yaptığı tartışmalı açıklama oldu.

Teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz haftalarda binlerce çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurmuş ve teknoloji sektöründeki işten çıkarma dalgasına bir yenisini eklemişti. Şirketin özellikle Xbox kanadında etkili olan karar kapsamında, King stüdyosundan (Candy Crush'un yapımcısı) 200 kişi dahil olmak üzere toplamda 9.000 çalışanın işine son verildi.

"MICROSOFT COPILOT İLE DERTLEŞİN"

The Verge sitesinin haberine göre, işten çıkarma sürecinin ardından Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden biri kamuoyunun tepkisini çeken bir açıklama yaptı.

Xbox Game Studios Publishing yöneticilerinden Matt Turnbull, LinkedIn'de yaptığı ve kısa süre sonra silmek zorunda kaldığı paylaşımında, işten çıkarılan çalışanlara "Microsoft Copilot ile konuşarak duygusal destek alabileceklerini" önerdi.

TEPKİLERE ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLDİ

İşten çıkarılmış kişilere, bir insan yerine yapay zeka ile dertleşmeleri yönünde tavsiye verilmesi, pek çok kişi tarafından ortamın ciddiyetine ve duygusal yüküne karşı duyarsızlık olarak değerlendirildi.

Turnbull, paylaştığı mesajda, çalışanların Copilot'a yazabilecekleri bazı örnek komutlara da yer verdi. Ancak paylaşım kısa süre içinde yoğun tepki alınca silindi.