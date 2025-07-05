Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Microsoft yöneticisinden, işten çıkarılanlara 'bir garip' tavsiye! Paylaşımını silmek zorunda kaldı

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda 9.000 çalışanını işten çıkararak teknoloji dünyasındaki işten çıkarma furyasına yeni bir halka ekledi. Ancak gündemi asıl meşgul eden, şirketin Xbox Game Studios Publishing yöneticilerinden Matt Turnbull'un yaptığı tartışmalı açıklama oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Microsoft yöneticisinden, işten çıkarılanlara 'bir garip' tavsiye! Paylaşımını silmek zorunda kaldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 17:39

Teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz haftalarda binlerce çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurmuş ve teknoloji sektöründeki işten çıkarma dalgasına bir yenisini eklemişti. Şirketin özellikle kanadında etkili olan karar kapsamında, King stüdyosundan (Candy Crush'un yapımcısı) 200 kişi dahil olmak üzere toplamda 9.000 çalışanın işine son verildi.

"MICROSOFT COPILOT İLE DERTLEŞİN"

The Verge sitesinin haberine göre, işten çıkarma sürecinin ardından 'un üst düzey yöneticilerinden biri kamuoyunun tepkisini çeken bir açıklama yaptı.

Xbox Game Studios Publishing yöneticilerinden Matt Turnbull, LinkedIn'de yaptığı ve kısa süre sonra silmek zorunda kaldığı paylaşımında, işten çıkarılan çalışanlara "Microsoft ile konuşarak duygusal destek alabileceklerini" önerdi.

Microsoft yöneticisinden, işten çıkarılanlara 'bir garip' tavsiye! Paylaşımını silmek zorunda kaldı

TEPKİLERE ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLDİ

İşten çıkarılmış kişilere, bir insan yerine yapay zeka ile dertleşmeleri yönünde tavsiye verilmesi, pek çok kişi tarafından ortamın ciddiyetine ve duygusal yüküne karşı duyarsızlık olarak değerlendirildi.

Turnbull, paylaştığı mesajda, çalışanların Copilot'a yazabilecekleri bazı örnek komutlara da yer verdi. Ancak paylaşım kısa süre içinde yoğun tepki alınca silindi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple akıllı gözlük geliştiriyor: Ama bir özelliği eksik kalacak
Meta'nın yeni sohbet robotları geliyor: Kullanıcıların yalnızlığını giderecek

Sıkça Sorulan Sorular

Copilot nedir?
Copilot, Microsoft'un yapay zeka destekli bir dijital asistanıdır. Farklı Microsoft ürünlerinin (Word, Excel, Teams, Outlook, Windows vb.) içine entegre edilerek kullanıcılara yazma, analiz etme, özetleme, planlama ve otomasyon gibi konularda yardımcı olur.
ETİKETLER
#microsoft
#işten çıkarmalar
#xbox
#copilot
#yapay-zeka
#Duygusal Destek
#Kamuoyu Tepkisi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.