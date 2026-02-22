Menü Kapat
Microsoft’ta Xbox depremi: Görevi bırakıyor

Şubat 22, 2026 10:59
1
Microsoft’ta Xbox depremi: Görevi bırakıyor

Son dönemde tartışmalı kararlarla gündeme gelen Xbox cephesinde üst düzey bir değişim yaşanıyor. Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer ile Xbox Başkanı Sarah Bond görevlerini bırakıyor.s

2
Microsoft’ta Xbox depremi: Görevi bırakıyor

Xbox cephesinde sular uzun süredir durulmuyordu. Konsol yarışında Sony karşısında geride kalan marka, Game Pass modeliyle farklı bir kulvara yönelmişti. Açıkçası bir dönem bu strateji oyunculara umut vermişti; “belki de yarışın kuralları değişiyor” dedirtmişti.

3
Microsoft’ta Xbox depremi: Görevi bırakıyor

Ancak son aylarda alınan kararlar bu ivmenin sürmesini zorlaştırdı. Özellikle sonbaharda Game Pass’e yapılan yüksek oranlı zam, markanın en sadık kullanıcılarını bile rahatsız etti. Zam kararının doğrudan Microsoft yönetiminden geldiği konuşulsa da, oklar doğal olarak Xbox’ın başındaki isim Phil Spencer’a çevrildi.

Oyuncu nezdinde kredi kaybı yaşandığı bir sır değildi. Ve şimdi o dönemin kapandığı resmen duyuruldu.

4
Microsoft’ta Xbox depremi: Görevi bırakıyor

PHİL SPENCER AYRILIYOR

Yıllardır Xbox departmanını yöneten Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer’ın şirketten ayrılacağı açıklandı. Spencer, görevini önümüzdeki hafta başında halefine devredecek. Yıl sonuna kadar danışman olarak şirkette kalacak ancak sonrasında yeni bir yol çizmesi bekleniyor.

5
Microsoft’ta Xbox depremi: Görevi bırakıyor

Spencer’ın ayrılığı, Xbox için yalnızca bir görev değişimi değil; aynı zamanda bir dönemin kapanışı olarak görülüyor. Çünkü kendisi, Game Pass stratejisinin mimarı olarak biliniyordu.

6
Microsoft’ta Xbox depremi: Görevi bırakıyor

YENİ CEO: ASHA SHARMA

Microsoft Gaming’in yeni CEO’su ise Asha Sharma olacak. Sharma, Microsoft’un CoreAI departmanında ürün geliştirme ekibini yönetiyordu. 2024 yılında şirkete katılan yönetici, daha önce Meta ve Instacart gibi şirketlerde görev yaptı.

7
Microsoft’ta Xbox depremi: Görevi bırakıyor

Yapay zekâ ve ürün geliştirme geçmişi güçlü bir isim olan Sharma’nın, Xbox tarafında nasıl bir yol haritası çizeceği şimdiden merak konusu.

SARAH BOND DA GİDİYOR

Değişim yalnızca Spencer ile sınırlı değil. Xbox Başkanı Sarah Bond’un da şirketten ayrılacağı duyuruldu. Onun yerini ise içerikten sorumlu yönetici olarak görev yapacak Matt Booty alacak.

