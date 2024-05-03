Microsoft'tan ABD polisine 'yapay zeka' ambargosu

03 May 2024 12:18 - Güncelleme : 03 May 2024 12:18

Apple, iPhone'da yapay zeka için OpenAI ve Google'ın kapısını çaldı

Apple, iPhone'da yapay zeka için OpenAI ve Google'ın kapısını çaldı

Google, İsrail hükümetine Nimbus Anlaşması ile yapay zeka desteği sağlarken, bir başka ABD'li teknoloji devi Microsoft şaşırtan bir adım attı. Amerika polisinin, "Microsoft Azure" bünyesinde sunulan yapay zeka destekli yüz tanıma sistemlerini kullanmasını yasakladı.

Microsoft'un bulut platformu hizmeti olan Azure'nin, OpenAI'nın görüntü analiz modelleriyle entegrasyon desteği bulunuyor. Microsoft'un kararına göre Amerika polisi, hem mevcut hem de gelecekteki modelleri yüz tanıma sistemlerinde kullanamayacak.

Bu, ABD polisinin yapay zekayla gerçek zamanlı kimlik tespiti yapabilmesini sağlayan teknolojiye erişiminin kesildiği anlamına geliyor.

YASAK ABD POLİSİYLE SINIRLI DEĞİL

Microsoft'un güncellenen hizmet şartlarındaki ayrı bir madde, şirketin teknolojisinin küresel çapta kolluk kuvvetleri tarafından hangi şartlarda kullanılamayacağını belirledi.

Buna göre, "küresel tüm kolluk kuvvetlerinin kontrolsüz, vahşi doğada bir kişiyi tanımlamaya çalışmak için vücut kameraları ve araç kameraları gibi mobil kameralarda gerçek zamanlı yüz tanıma teknolojisini kullanmaları" da yasaklanmış durumda.

AXON, GPT DESTEKLİ YENİ ÜRÜNÜNÜ DUYURDU

Geçtiğimiz hafta, askeri ve kolluk kuvvetlerine teknoloji ve silah ürünleri üreten Axon firması, polislerin vücut kameralarından gelen sesleri özetlemek için OpenAI GPT-4 modelinden faydalanan yeni bir ürün tanıtmıştı.

Bu tür teknolojiler bazı senaryolarda fayda sağlasa da uzmanlar, özellikle yapay zeka halüsinasyonu (gerçek olmayan bir şeyi uydurma) ve ırksal önyargı (beyaz olmayan insanların, beyazlara göre polis tarafından durdurulma olasılığının artması) gibi tehlikelere dikkat çekiyor.

Bununla birlikte Axon'un GPT-4'ü 'Azure OpenAI Hizmeti' aracılığıyla kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. OpenAI daha önce kendi API'leri aracılığıyla yüz tanıma için modellerinin kullanımını kısıtlamıştı.