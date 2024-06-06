Microsoft'tan beklenmedik hamle: Windows 10'da yeni dönem başladı

06 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:28

Windows artık bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi kaydedecek: Kullanıcılar tepkili

Windows artık bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi kaydedecek: Kullanıcılar tepkili

Microsoft, Ekim 2025'te Windows 10 desteğini sonlandıracak. Ancak şirket, yeni özellikleri ve iyileştirmeleri test etmek amacıyla Windows 10 için beta programını yeniden açmak gibi alışılmadık bir adım attı.

Windows 10, başlangıçta Windows 11'e özel olan AI Copilot özelliğine zaten sahipti ve yakında başka özellikler de alacak. Microsoft'un Windows Insider ekibi bir blog yazısında şöyle dedi:

"Windows 10'a gerektiğinde yeni özellikler ve daha fazla iyileştirme getirmek için, Windows Insider kullanıcılarıyla aktif özellik geliştirme yapabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Bu yüzden, şu anda Windows 10 kullanan Windows Insider'lar için beta kanalını açıyoruz."

WINDOWS 10 DESTEĞİ 2025'TE SONA ERİYOR

Microsoft bundan sonra hangi ek Windows 10 özelliklerini test etmeyi planladığını açıklamadı, ancak Windows Insider'lar bunları erken edinmek için beta kanalını tercih edebilirler.

En önemlisi, Windows 10 destek sonu tarihi olan 14 Ekim 2025 hâlâ değişmedi. Microsoft, "Windows 10 bilgisayarınızda Beta Kanalına katılmak bunu değiştirmez" dedi.