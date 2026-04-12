Microsoft’tan Copilot hamlesi: “Sadece eğlence” dönemi bitiyor

12.04.2026
11:49
12.04.2026
11:49
Microsoft’un yapay zekâ asistanı Copilot, bu kez teknik bir güncelleme ya da yeni özelliklerle değil, kullanım sözleşmesindeki dikkat çekici bir detayla gündeme geldi.

Reddit kullanıcılarının fark ettiği eski bir feragatnameye göre Copilot, resmi belgelerde yalnızca “eğlence amaçlı bir hizmet” olarak tanımlanıyordu. Üstelik bu ifadede, araçtan doğabilecek tüm risklerin kullanıcıya ait olduğu da özellikle belirtiliyordu.

Bu durum, Microsoft’un son dönemde Copilot’u konumlandırdığı yerle pek de örtüşmüyordu doğrusu. Çünkü şirket yönetimi, özellikle de CEO Satya Nadella, Copilot’u sık sık kritik bir iş aracı olarak tanımlıyor. Hatta Nadella’nın stratejik kararlar konusunda Copilot’tan fikir aldığına dair açıklamaları da var.

Kısacası belgelerde yazanla verilen mesaj arasında ciddi bir fark oluşmuştu.

“EĞLENCE” VURGUSU KALDIRILIYOR

Microsoft cephesi bu tartışmalara gecikmeden cevap verdi. Şirket yetkilileri, söz konusu ifadenin geçmişte kalmış bir metinden kaynaklandığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Copilot artık basit bir Bing yardımcı aracından çok daha fazlası. Bu nedenle kullanım şartları da güncelleniyor ve “sadece eğlence amaçlıdır” ifadesi tamamen kaldırılıyor.

Şirket böylece Copilot’u resmi olarak daha ciddi, daha profesyonel bir araç olarak konumlandırmış olacak.

WİNDOWS’TA COPİLOT MARKASI SADELEŞİYOR

İlginç olan şu: Microsoft bir yandan Copilot’un ciddiyetini artırırken, diğer yandan Windows içinde bazı yerlerde Copilot markasını geri plana çekmeye başladı.

Örneğin Windows Insider sürümlerinde Not Defteri (Notepad) uygulamasında daha önce görülen Copilot referansları kaldırıldı. Onun yerine daha genel bir ifade tercih edildi: “yazma araçları.”

Yani Microsoft’un yaklaşımı biraz çift yönlü gibi görünüyor. Bir tarafta Copilot’u güçlü bir iş ortağı olarak konumlandırma çabası var; diğer tarafta ise bazı uygulamalarda markayı daha sade, daha nötr bir şekilde sunma eğilimi.

