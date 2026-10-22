Microsoft'tan korkutan siber saldırı uyarısı! Yüzlerce kuruluşun sistemine sızdılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'li teknoloji devi Microsoft, yapay zekânın siber saldırılarda nasıl kullanıldığını gözler önüne seren yeni bir tehdit raporu yayımladı. Şirket, Çin devletiyle bağlantılı olduğu belirtilen "Storm-0940" adlı hacker grubunun, yapay zekâ destekli araçlardan yararlanarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce kuruluşa saldırı düzenlediğini duyurdu. Microsoft Güvenlik Araştırmaları ve Microsoft Tehdit İstihbaratı ekiplerinin hazırladığı rapora göre, saldırılar eylül ayında yoğunlaştı. Hackerlar, "ARTEX" adı verilen yapay zekâ destekli sızma testi aracını kullanarak saldırı süreçlerini otomatikleştirdi.
Raporda en dikkat çeken ayrıntılardan biri, saldırıların hızı oldu. Storm-0940 grubunun birçok saldırıda kuruluşların bulut altyapılarında yüksek yetkili erişim elde ettiği belirtildi. Üstelik bazı vakalarda, ilk hedefin belirlenmesinden kritik sistemlere erişim sağlanmasına kadar geçen süre 3 saatin altında kaldı. Bu durum, yapay zekâ destekli araçların siber saldırı süreçlerini ne kadar hızlandırabildiğini ortaya koydu.
Saldırıların yalnızca teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadığı da anlaşıldı. Microsoft'un paylaştığı bilgilere göre havacılık ve savunma, otomotiv, kimya, enerji, finansal hizmetler, kamu, hukuk, imalat ve medya sektörleri hedefler arasında yer aldı. Askeri kuruluşlar, yarı iletken üreticileri, yazılım ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra düşünce kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen organizasyonlar da saldırılardan etkilenen sektörler arasında gösterildi.
Microsoft, Storm-0940 grubunun kısa süre önce ortaya çıkan ConnectWise tedarik zinciri ihlalinden de sorumlu olduğunu değerlendiriyor.
ConnectWise, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, şirketin Cloud Backup ortamıyla bağlantılı yetkisiz erişim girişimlerini araştırdığını duyurmuştu. Microsoft'un değerlendirmesi, söz konusu olayla Çin bağlantılı hacker grubu arasında ilişki olabileceğine işaret ederken, yapay zekâ destekli saldırıların ulaştığı hız da güvenlik araştırmalarının öne çıkan başlıklarından biri oldu.