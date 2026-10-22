Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Microsoft'tan korkutan siber saldırı uyarısı! Yüzlerce kuruluşun sistemine sızdılar

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:52
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Microsoft'tan korkutan siber saldırı uyarısı! Yüzlerce kuruluşun sistemine sızdılar

ABD'li teknoloji devi Microsoft, yapay zekânın siber saldırılarda nasıl kullanıldığını gözler önüne seren yeni bir tehdit raporu yayımladı. Şirket, Çin devletiyle bağlantılı olduğu belirtilen "Storm-0940" adlı hacker grubunun, yapay zekâ destekli araçlardan yararlanarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce kuruluşa saldırı düzenlediğini duyurdu. Microsoft Güvenlik Araştırmaları ve Microsoft Tehdit İstihbaratı ekiplerinin hazırladığı rapora göre, saldırılar eylül ayında yoğunlaştı. Hackerlar, "ARTEX" adı verilen yapay zekâ destekli sızma testi aracını kullanarak saldırı süreçlerini otomatikleştirdi.

2
Microsoft'tan korkutan siber saldırı uyarısı! Yüzlerce kuruluşun sistemine sızdılar

3 SAATTEN KISA SÜREDE KRİTİK SİSTEMLERE ERİŞTİLER

Raporda en dikkat çeken ayrıntılardan biri, saldırıların hızı oldu. Storm-0940 grubunun birçok saldırıda kuruluşların bulut altyapılarında yüksek yetkili erişim elde ettiği belirtildi. Üstelik bazı vakalarda, ilk hedefin belirlenmesinden kritik sistemlere erişim sağlanmasına kadar geçen süre 3 saatin altında kaldı. Bu durum, yapay zekâ destekli araçların siber saldırı süreçlerini ne kadar hızlandırabildiğini ortaya koydu.

3
Microsoft'tan korkutan siber saldırı uyarısı! Yüzlerce kuruluşun sistemine sızdılar

SAVUNMADAN FİNANSA KADAR BİRÇOK SEKTÖR HEDEFTE

Saldırıların yalnızca teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadığı da anlaşıldı. Microsoft'un paylaştığı bilgilere göre havacılık ve savunma, otomotiv, kimya, enerji, finansal hizmetler, kamu, hukuk, imalat ve medya sektörleri hedefler arasında yer aldı. Askeri kuruluşlar, yarı iletken üreticileri, yazılım ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra düşünce kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen organizasyonlar da saldırılardan etkilenen sektörler arasında gösterildi.

4
Microsoft'tan korkutan siber saldırı uyarısı! Yüzlerce kuruluşun sistemine sızdılar

CONNECTWİSE SALDIRISININ ARKASINDA DA AYNI GRUP OLABİLİR

Microsoft, Storm-0940 grubunun kısa süre önce ortaya çıkan ConnectWise tedarik zinciri ihlalinden de sorumlu olduğunu değerlendiriyor.

ConnectWise, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, şirketin Cloud Backup ortamıyla bağlantılı yetkisiz erişim girişimlerini araştırdığını duyurmuştu. Microsoft'un değerlendirmesi, söz konusu olayla Çin bağlantılı hacker grubu arasında ilişki olabileceğine işaret ederken, yapay zekâ destekli saldırıların ulaştığı hız da güvenlik araştırmalarının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.