Microsoft'tan korkutan siber saldırı uyarısı! Yüzlerce kuruluşun sistemine sızdılar

3 SAATTEN KISA SÜREDE KRİTİK SİSTEMLERE ERİŞTİLER

Raporda en dikkat çeken ayrıntılardan biri, saldırıların hızı oldu. Storm-0940 grubunun birçok saldırıda kuruluşların bulut altyapılarında yüksek yetkili erişim elde ettiği belirtildi. Üstelik bazı vakalarda, ilk hedefin belirlenmesinden kritik sistemlere erişim sağlanmasına kadar geçen süre 3 saatin altında kaldı. Bu durum, yapay zekâ destekli araçların siber saldırı süreçlerini ne kadar hızlandırabildiğini ortaya koydu.