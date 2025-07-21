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 | Murat Makas

Microsoft’tan siber alarm: Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte

Kimliği belirsiz saldırganlar, SharePoint sunucularındaki güvenlik açığını kullanarak sızma girişiminde bulunuyor. Microsoft, tüm kurumları acil önlem almaya çağırdı.

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Microsoft’tan siber alarm: Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:34

Microsoft, devlet kurumları ve büyük şirketlerin belge paylaşımı için kullandığı SharePoint sunucularına yönelik ciddi bir dalgası tespit ettiğini açıkladı. Şirket, bu saldırıların yalnızca kurum içi kullanılan SharePoint sunucularını etkilediğini, bulut tabanlı SharePoint Online sisteminin güvende olduğunu vurguladı.

Microsoft’tan siber alarm: Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte

FBI DEVREDE, DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR

FBI, saldırılardan haberdar olduklarını ve federal kurumlarla birlikte çalıştıklarını duyurdu. Ancak şu ana kadar saldırıların kaynağına veya kapsamına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Microsoft ise bu süreçte CISA ve ABD Savunma Bakanlığı Siber Komutanlığı gibi kurumlarla yakın koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Microsoft’tan siber alarm: Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte

SIFIR GÜN AÇIĞI KULLANILIYOR

İlk olarak Washington Post’un duyurduğu habere göre, saldırılarda henüz yaması bulunmayan, daha önce bilinmeyen bir kullanılıyor. Bu nedenle olay, “sıfır gün” saldırısı olarak sınıflandırılıyor. Uzmanlar, on binlerce sunucunun bu açıklıktan etkilenebileceği uyarısında bulunuyor.

Microsoft’tan siber alarm: Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte

AĞ KİMLİĞİNİ TAKLİT EDEREK SIZIYORLAR

Microsoft’un yayımladığı teknik uyarıya göre, açığı kullanan saldırganlar ağ üzerinde kimlik sahteciliği yapabiliyor. Yani sistemde yetkili bir kullanıcı gibi davranarak ağın içine sızabiliyorlar. Bu tür saldırılar; bilgi sızdırma, sistemleri manipüle etme ya da kritik kurumlara zarar verme amacıyla kullanılabiliyor.

Microsoft’tan siber alarm: Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte

GÜNCELLEME YAPILANA KADAR BAĞLANTIYI KESİN

Microsoft, SharePoint 2016 ve 2019 sürümleri için güvenlik yamasının yolda olduğunu duyurdu. Ancak güncelleme gelene kadar müşterilere önemli bir uyarı yaptı: Eğer kötü amaçlı yazılım koruma sistemi aktif değilse, sunucuların internet bağlantısı geçici olarak kesilmeli.

Microsoft’tan siber alarm: Devlet kurumları ve on binlerce sunucu hedefte

ETİKETLER
#güvenlik açığı
#siber saldırı
#Sharepoint
#Sıfır Gün
#Ağ Kimliği Taklidi
#Teknoloji
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