Microsoft'tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

Ocak 25, 2026 10:12
Microsoft'tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

Windows 11 için yayımlanan KB5074109 güncellemesi, çok sayıda kullanıcıda siyah ekran, sistem çökmesi ve uygulama hatalarına yol açtı. Microsoft, ciddi sorun yaşayanlara güncellemeyi kaldırmalarını öneriyor.

Ocak ayının ortasında yayımlanan Windows 11 KB5074109 güncellemesi, kâğıt üzerinde güvenlik ve kararlılık iyileştirmeleri sunuyordu. Güncelleme, Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümlerini sırasıyla 26100.7623 ve 26200.7623 yapı numaralarına yükseltiyor, NPU bulunan bazı cihazlar için güç yönetimine dair düzeltmeler de içeriyordu.

Microsoft'tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

Ancak 13 Ocak’ta dağıtıma çıkan bu paket, beklenenin aksine pek çok kullanıcı için işleri zorlaştırdı. Güncellemeyi yükledikten sonra sistemlerinin kararsızlaştığını söyleyenlerin sayısı kısa sürede arttı.

SİYAH EKRAN, ÇÖKME VE AÇILMAYAN UYGULAMALAR

Kullanıcı raporlarına göre en yaygın sorunların başında rastgele siyah ekran ve görüntü kararsızlığı geliyor. Bu problemler özellikle NVIDIA ekran kartı bulunan bilgisayarlarda daha sık görülmüş durumda. Bazı kullanıcılar, sistemi yeniden çalıştırabilmek için Güvenli Mod ya da Windows kurtarma ortamı üzerinden güncellemeyi kaldırmak zorunda kaldıklarını aktarıyor.

Microsoft'tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

Bir diğer can sıkan başlık ise uygulama hataları. Güncelleme sonrasında bazı programların hiç açılmadığı, 0x803F8001 gibi hata kodlarının ekrana geldiği bildiriliyor. Sorun yalnızca üçüncü parti yazılımlarla sınırlı değil; Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı gibi temel Windows uygulamaları da etkilenenler arasında.

OUTLOOK CLASSİC’TE DONMA PROBLEMİ

Microsoft, 13 Ocak güncellemelerinin ardından “klasik” Outlook sürümünü etkileyen bir sorunu da kabul etmiş durumda. Özellikle POP hesap profili kullanan ve PST dosyalarını OneDrive üzerinde saklayan bazı kullanıcılar, Outlook’un donduğunu ve düzgün şekilde kapanmadığını söylüyor. Uygulama kapandıktan sonra yeniden açmak da mümkün olmayabiliyor.

Microsoft'tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

Şirketin şimdilik sunduğu geçici çözüm net: PST dosyalarını OneDrive’dan taşımak ya da Outlook’a farklı erişim yöntemleriyle bağlanmak.

Microsoft'tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

ACİL YAMALAR GELDİ AMA ŞİKÂYETLER BİTMEDİ

Salı yamasını izleyen günlerde Microsoft, uzak masaüstü oturum açma hataları ve Windows 11 23H2’deki bazı kapatma sorunları için acil güncellemeler yayımladı. Ne var ki, 24H2 ve 25H2 sürümlerinde görülen siyah ekran ve uygulama başlatma problemleriyle ilgili şikâyetler sürüyor.

Microsoft'tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

Bazı kullanıcılar, belirli donanımlarda uyku moduna geçiş ve bilgisayarı kapatma sırasında da sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Bu güç durumu problemleri her cihazda görülmüyor; donanım ve yapılandırmaya göre değişiklik gösteriyor. Microsoft ise bu hataları henüz resmen doğrulamış değil.

Microsoft'tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

KB5074109 NASIL KALDIRILIR?

Eğer KB5074109’u yükledikten sonra siyah ekran, sürekli uygulama hataları ya da Outlook Classic’in donması gibi sorunlar yaşamaya başladıysanız, Microsoft’un da tavsiye ettiği çözüm güncellemeyi kaldırmak.

Bunun için şu yolu izleyebilirsiniz:

Ayarlar → Windows Update → Güncelleme geçmişi → Güncellemeleri kaldır

