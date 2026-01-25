Microsoft’tan Windows 11 alarmı: Sorunlu güncellemeyi kaldırın

Bir diğer can sıkan başlık ise uygulama hataları. Güncelleme sonrasında bazı programların hiç açılmadığı, 0x803F8001 gibi hata kodlarının ekrana geldiği bildiriliyor. Sorun yalnızca üçüncü parti yazılımlarla sınırlı değil; Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı gibi temel Windows uygulamaları da etkilenenler arasında.

OUTLOOK CLASSİC’TE DONMA PROBLEMİ

Microsoft, 13 Ocak güncellemelerinin ardından “klasik” Outlook sürümünü etkileyen bir sorunu da kabul etmiş durumda. Özellikle POP hesap profili kullanan ve PST dosyalarını OneDrive üzerinde saklayan bazı kullanıcılar, Outlook’un donduğunu ve düzgün şekilde kapanmadığını söylüyor. Uygulama kapandıktan sonra yeniden açmak da mümkün olmayabiliyor.