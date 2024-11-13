Microsoft'tan yine zorla Edge dayatması! Google Chrome kullanıcılarını hedef aldı

13 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:45

Microsoft, Edge tarayıcısını otomatik olarak açarak kullanıcı izni olmadan Google Chrome'daki verileri içe aktarmaya çalışmakla eleştiriliyor. Şirket, kullanıcıları Edge'e yönlendirmek için varsayılan olarak işaretlenmiş bildirimlerle bu işlemi teşvik etmeye başladı.

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Microsoft, kullanıcıların verilerini habersizce "içe aktarma" konusundaki tartışmalı uygulamalarıyla yeniden gündemde. Şirketin Edge tarayıcısı, son güncellemeleriyle birlikte kullanıcı izni olmadan açılarak Chrome verilerini içe aktarmaya çalışıyor.

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Bu yılın başlarında Microsoft'un Edge tarayıcısının bazı bilgisayarlarda otomatik olarak başladığı ve kullanıcı onayı olmadan Chrome sekmelerini içe aktardığı görüldü. Microsoft, bu olayın ardından herhangi bir açıklama yapmamış ve sorunu sessizce bir güncellemeyle çözmüştü. Ancak bu sorunun tam anlamıyla giderilmediğini ortaya gösteren bir gelişme daha yaşandı.

Teknoloji sitesi The Verge'ün haberinde şirketin Edge tarayıcısını tekrar otomatik olarak başlatarak Chrome verilerini içe aktarmayı teşvik eden bir bildirim sunduğu bildirildi.

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Microsoft sözcüsü Caitlin Roulston, The Verge'e yaptığı açıklamada bu özelliği doğrulayarak, "Bu, insanlara diğer tarayıcılardan veri içe aktarma seçeneği sunan bir bildirimdir" ifadelerini kullandı. Ancak kullanıcıların karşısına çıkan bildirimde, içe aktarma seçeneklerinin varsayılan olarak işaretli olması "Microsoft'un niyeti kötü mü?" diye sorulmasına yol açıyor.

Öte yandan Microsoft'un Edge tarayıcısını deyim yerindeyse "dayatma" çabaları yeni değil. 2020'de Chromium tabanlı Edge'i piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra, kullanıcıları Edge'e yönlendirmek için tarayıcıyı otomatik olarak açmaya başlamıştı. Windows 11'in piyasaya sürülmesiyle daha da agresifleşen Microsoft, kullanıcıların varsayılan tarayıcılarını değiştirmelerini zorlaştıran adımlar attı, EdgeDeflector aracını engelledi ve Bing arama sonuçlarına Chrome'a karşı olumsuz bilgiler ekledi.

Microsoft'un bu tür agresif taktiklerinin, kullanıcıların Edge, Windows 11 ve şirketin kendi yapay zeka girişimlerine olan güvenini zedelediği değerlendiriliyor.