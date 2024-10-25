Microsoft'u enflasyon telaşı sardı: Bitcoin'e milyarlarca dolar akıtacak

25 Ekim 2024 10:07 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:07

Microsoft, yatırımcı toplantısında enflasyondan korunmak amacıyla Bitcoin'e yatırım yapmayı gündemine alacak. Şirketin yönetim kurulu, bu fikre karşı temkinli yaklaşırken, Bitcoin yatırım kararının yatırımcıların oylamasına sunulacağı öğrenildi.

ABD merkezli Microsoft​, Aralık 2024'te düzenleyeceği yıllık yatırımcı toplantısında ilginç bir konuyu gündemine alacak. Şirket, enflasyonun etkilerinden korunabilmek amacıyla, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para​ birimi Bitcoin​'e yatırım​ yapmayı düşündüğü ortaya çıktı.

BİTCOİN, ENFLASYONUN ETKİLERİNDEN KORUYABİLİR!

Artan enflasyon​ ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları geleneksel yatırım araçları yerine alternatif seçeneklere yönlendirdi. Bu alternatiflerin başında ise Bitcoin geliyor. Microsoft'un bu konuda adım atmasını öneren düşünce kuruluşları, BTC'nin enflasyon etkilerine karşı koruyucu bir kalkan olabileceğine inanıyor.

Microsoft'un kısa süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu dosyada, şirketin toplantıda ele alacağı konular arasında Bitcoin yatırımına da yer vereceği ortaya çıktı. Toplantının heyecan uyandırmasının asıl nedeni, Bitcoin yatırım kararının sadece bir öneri olarak kalmayıp, Microsoft yatırımcılarının oylamasına sunulacak olması.

MİCROSOFT YÖNETİCİLERİ, BTC YATIRIMI KONUSUNDA TEMKİNLİ

Microsoft'un yönetim kurulu, şirketin Bitcoin gibi volatilitesi yüksek bir dijital varlığa yatırım yapma fikrine şüpheyle yaklaşıyor. Microsoft yöneticileri, şirketin halihazırda BTC dahil çeşitli yatırım araçlarını araştırdıklarını belirterek, buna karşı oy kullanmalarını tavsiye etti.

Microsoft'un en büyük hissedarları arasında Vanguard, BlackRock ve State Street bulunuyor.