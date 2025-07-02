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 | Ömer Faruk Dogan

Microsoft'un tıbbi yapay zekası, doktorlardan 4 kat daha doğru teşhis koydu

Microsoft, tıpta çığır açabilecek yeni yapay zeka sistemi "AI Diagnostic Orchestrator" ile karşımıza çıktı. Şirketin paylaştığı verilere göre, sistem deneyimli doktorlara kıyasla teşhislerde 4 kat daha yüksek doğruluk oranına ulaşmış vaziyette.

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Microsoft'un tıbbi yapay zekası, doktorlardan 4 kat daha doğru teşhis koydu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 10:11

Microsoft, tıbbi yapay zeka sisteminin, vakaları insan doktorlara kıyasla çok daha yüksek bir doğrulukla teşhis ettiğini açıkladı. Pazartesi günü yayınladığı blog yazısında teknoloji devi, 'Microsoft AI Diagnostic Orchestrator' adlı yapay zeka uygulamasının, bir testte deneyimli doktorlardan 4 kat daha doğru teşhisler koyduğunu belirtti.

Deneyde, New England Journal of Medicine'den alınan 304 vaka çalışması kullanıldı. Hem YZ hem de doktorlar, gerçek bir klinikte olduğu gibi adım adım ilerleyerek bu vakaları çözmeye çalıştılar.

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Microsoft'un tıbbi yapay zekası, doktorlardan 4 kat daha doğru teşhis koydu

VAKALARIN YÜZDE 85,5'İNİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE ÇÖZDÜ

Yapay zeka sistemi OpenAI, Meta, Anthropic ve Google gibi teknoloji şirketlerinin büyük dil modelleriyle eşleştirildi. Microsoft, OpenAI'nin o3'ü ile birleştirildiğinde, AI teşhis sisteminin vakaların yüzde 85,5'ini doğru bir şekilde çözdüğünü söyledi.

Buna karşılık, ABD ve Birleşik Krallık'tan her biri beş ila 20 yıllık deneyime sahip 21 pratisyen hekim, tamamlanan vakalarda ortalama yüzde 20 doğruluk elde etti. Çalışmada, doktorların iş arkadaşları, kitaplar ve yapay zeka dahil olmak üzere tipik olarak teşhis için başvurabilecekleri kaynaklara erişimi yoktu.

Microsoft ayrıca yapay zeka sisteminin vakaları "insan doktorlara kıyasla daha uygun maliyetle" çözdüğünü belirtti. "Bulgularımız, yapay zekanın gereksiz sağlık harcamalarını azaltabileceğini de gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Microsoft'un tıbbi yapay zekası, doktorlardan 4 kat daha doğru teşhis koydu

"TIBBİ SÜPER YAPAY ZEKAYA DOĞRU BÜYÜK BİR ADIM"

Microsoft'un yapay zeka bölümünün CEO'su Mustafa Süleyman, X'te yayınlanan bir yazısında "Tıbbi süper zekaya doğru büyük bir adım atıyoruz" dedi. Çalışmada kullanılan vakaların, bir hekimin karşılaşabileceği "en zor ve teşhis açısından en karmaşık" vakalar olduğunu da sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKA DOKTORLARIN YERİNE GEÇECEK Mİ?

Microsoft, blog yazısında yapay zekanın "doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına tamamlayıcı bir unsur" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu teknoloji hızla ilerliyor olsa da, klinik rolleri yalnızca tanı koymaktan çok daha geniş kapsamlı. Belirsizlikle başa çıkmaları ve hastalarla ve onların aileleriyle güven inşa etmeleri gerekiyor, bu da yapay zekanın henüz yapabileceği bir şey değil."

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Sıkça Sorulan Sorular

Yapay zeka doktorların yerini alacak mı?
Microsoft yapay zekanın doktorlara rakip değil, tamamlayıcı bir araç olduğunu vurguluyor.
ETİKETLER
#microsoft
#sağlık
#yapay-zeka
#Tıbbi Teşhis
#Sağlık Teknolojileri
#Teknoloji
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