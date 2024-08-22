Midjourney ile fotoğraf üretimi yapılan internet sitesi herkese açıldı

22 Ağustos 2024 13:36 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:37

Midjourney resmi internet sitesine erişim, geçtiğimiz hafta Discord üzerinden daha önce en az 10 farklı görsel üreten kullanıcılar için açılmıştı. Ancak bugün itibarıyla bu hizmet herkesin kullanımına sunuldu.

Ayrıca Midjourney geçici bir süreliğine ücretsiz deneme sürümlerini de başlattığını duyurdu. Yeni site kullanıcı dostu ve sade bir arayüze sahip olup, üretilen görseller üzerinde bölgesel düzenlemeler yapma imkanı tanıyor.

Görsellerin belirli bölümlerine ekleme yapılmasına imkan da tanıyan bu site, Midjourney'in paylaştığı videoda tanıtıldı.

MIDJOURNEY V6.1 DE TANITILDI

Midjourney, internet sitesinin herkese açmasının yanında, kısa bir süre önceV6.1 sürümünü tanıttı. Şirket, V6.1'in "görüntü kalitesini, tutarlılığı ve metin üretimini büyük ölçüde iyileştirdiğini, yeni yükseltme ve kişiselleştirme modelleriyle birlikte geldiğini" belirtti.

Midjourney V6.1 daha akıllı, daha hızlı ve daha net görseller üretebiliyor. Ayrıca el, kol ve bacak üretiminde önceki sürümlere kıyasla belirgin bir iyileşme sağlıyor, ince detayları daha başarılı bir şekilde işliyor ve piksel bozukluklarını azaltarak genel kaliteyi artırıyor.

MIDJOURNEY NEDİR?

Midjourney, yapay zeka tabanlı bir görsel üretim platformudur. Kullanıcıların metin açıklamalarına dayanarak yüksek kaliteli görseller oluşturmasını sağlayan Midjourney, özellikle sanatsal görseller üretme konusunda çok güçlü ve kullanıcılara çeşitli görsel stiller ve düzenleme seçenekleri de sunuyor.

MIDJOURNEY NASIL KULLANILIR?

Midjourney kullanmak için:

Discord'a kaydolup oturum açın.

Sonrasında Midjourney'e kaydolun ve Midjourney Discord kanal davetini kabul edin.

#newbies kanalına girin ve /subscribe yazın.

Sonrasında Midjourney planını seçin

Artık Discord üzerinden görseller üretmeye başlayabilirsiniz. (Bu işlemi Midjourney'in internet sitesinde de yapabilirsiniz)

MIDJOURNEY ÜCRETSİZ Mİ? NE KADAR?

Midjourney ücretli bir uygulamadır. Yıllık aboneliklerde Temel Plan (Basic Plan) aylık 8 dolardan başlıyor, ayda ~200 görüntü oluşturmaya izin veriyor. Aylık abonelik alındığında ise bu miktar 10 dolara çıkıyor.

Öte yandan aylık abonelikte ücret 60 dolara kadar çıkıyor. Bu durumda yapay zeka tarafından oluşturulan ~1.800 görüntü elde edilebiliyor.