Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Midjourney V7 tanıtıldı: Çok daha kaliteli ve gerçekçi görseller üretebiliyor

Yapay zeka tabanlı görsel üretim dünyasında çığır açan Midjourney, yaklaşık bir yıllık sessizliğini yeni nesil modeli V7 ile bozdu. Yepyeni bir mimariyle geliştirilen ve varsayılan olarak kişiselleştirme desteğiyle gelen model, Discord veya kendi sitesi üzerinden kullanılabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 15:46

Web üzerindeki ilk yapay zeka tabanlı görsel üreticilerden Midjourney, yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk yeni modelini piyasaya sürdü. Midjourney V7 adı verilen model, bugün itibarıyla alpha sürümde kullanıma sunulmaya başlandı.

Yeni model, OpenAI'ın ChatGPT'ye entegre ettiği ve Ghibli tarzında görseller üretebilme yeteneğiyle hızla viral olan yeni GPT-4o tabanlı görsel üretici aracını tanıtmasından bir hafta sonra tanıtıldı.

Midjourney V7 tanıtıldı: Çok daha kaliteli ve gerçekçi görseller üretebiliyor

MIDJOURNEY 7 NELER YAPABİLİYOR?

Midjourney'in modeli resmi olarak Ghibli'ye özel olarak optimize edilmemiş olsa da, yine de estetik açıdan etkileyici işler üretebiliyor.

Modeli kullanabilmek için, eğer daha önce yapmadıysanız, yaklaşık 200 görseli değerlendirmeniz gerekiyor. Bu işlem, Midjourney’in sizin görsel tercihlerinize göre ayarlanmış bir "kişiselleştirme profili" oluşturmasını sağlıyor. V7, kişiselleştirme özelliği varsayılan olarak açık gelen ilk Midjourney modeli.

Bu adımı tamamladıktan sonra, Midjourney'in web sitesinden ya da Discord sunucusundaki sohbet botundan V7 modelini açıp kapatabilirsiniz. Web uygulamasında, model seçimi "version" (sürüm) etiketi yanındaki açılır menüden kolayca yapılabiliyor.

Midjourney CEO'su David Holz, X platformunda yaptığı bir paylaşımda V7'yi "tamamen farklı bir mimariye sahip" olarak tanımladı.

Discord'da yaptığı duyuruda Holz, V7'nin metin promptlarıyla çok daha akıllı olduğunu belirtti. "Görsel promptlardan çıkan işler harika görünüyor. Görsel kalitesi belirgin şekilde daha yüksek; dokular çok güzel, vücutlar, eller ve her tür objede detaylar çok daha tutarlı" dedi.

https://x.com/DavidSHolz/status/1908007345495638337

BAZI ÖZELLİKLERDEN MAHRUM

Turbo (çalıştırması daha maliyetli) ve Relax olmak üzere iki çeşidi bulunan V7, görüntüleri standart modun 10 katı hızda ve yarı maliyetle işleyen Taslak Modu adlı yeni bir aracı da destekliyor. Taslak görüntüler standart moddaki görüntülerden daha düşük kalitede oluyor, ancak tek bir tıklamayla geliştirilebilir ve yeniden oluşturulabiliyor.

Holz'a göre V7 için bazı standart Midjourney özellikleri henüz mevcut değil; örneğin görsel yükseltme (upscaling) ve yeniden dokulandırma (retexturing). Bu özelliklerin önümüzdeki iki ay içinde gelmesi bekleniyor.

Midjourney V7 ile üretilen bazı görseller:

Midjourney V7 tanıtıldı: Çok daha kaliteli ve gerçekçi görseller üretebiliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka şimdi de 'sahte pasaport' yaptı!
Duyunca "aynı ben" diyeceksiniz: ChatGPT'ye 'pazartesi sendromu' geldi

Sıkça Sorulan Sorular

Midjourney V7 modelini nasıl kullanabilirim?
Midjourney’in web uygulaması üzerinden veya Discord sunucusundaki sohbet botundan V7 modelini aktif hale getirebilirsiniz.
ETİKETLER
#Amazon
#midjourney
#yemek yemek
#discord
#gpt-4
#New York Times
#aı
#yapay-zeka
#Görsel Üretici
#Ghibli
#Midjourney V7
#Web Uygulaması
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.