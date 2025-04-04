Midjourney V7 tanıtıldı: Çok daha kaliteli ve gerçekçi görseller üretebiliyor

Yapay zeka tabanlı görsel üretim dünyasında çığır açan Midjourney, yaklaşık bir yıllık sessizliğini yeni nesil modeli V7 ile bozdu. Yepyeni bir mimariyle geliştirilen ve varsayılan olarak kişiselleştirme desteğiyle gelen model, Discord veya kendi sitesi üzerinden kullanılabiliyor.

Web üzerindeki ilk yapay zeka tabanlı görsel üreticilerden Midjourney, yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk yeni modelini piyasaya sürdü. Midjourney V7 adı verilen model, bugün itibarıyla alpha sürümde kullanıma sunulmaya başlandı.

Yeni model, OpenAI'ın ChatGPT'ye entegre ettiği ve Ghibli tarzında görseller üretebilme yeteneğiyle hızla viral olan yeni GPT-4o tabanlı görsel üretici aracını tanıtmasından bir hafta sonra tanıtıldı.

MIDJOURNEY 7 NELER YAPABİLİYOR?

Midjourney'in modeli resmi olarak Ghibli'ye özel olarak optimize edilmemiş olsa da, yine de estetik açıdan etkileyici işler üretebiliyor.

Modeli kullanabilmek için, eğer daha önce yapmadıysanız, yaklaşık 200 görseli değerlendirmeniz gerekiyor. Bu işlem, Midjourney’in sizin görsel tercihlerinize göre ayarlanmış bir "kişiselleştirme profili" oluşturmasını sağlıyor. V7, kişiselleştirme özelliği varsayılan olarak açık gelen ilk Midjourney modeli.

Bu adımı tamamladıktan sonra, Midjourney'in web sitesinden ya da Discord sunucusundaki sohbet botundan V7 modelini açıp kapatabilirsiniz. Web uygulamasında, model seçimi "version" (sürüm) etiketi yanındaki açılır menüden kolayca yapılabiliyor.

Midjourney CEO'su David Holz, X platformunda yaptığı bir paylaşımda V7'yi "tamamen farklı bir mimariye sahip" olarak tanımladı.

Discord'da yaptığı duyuruda Holz, V7'nin metin promptlarıyla çok daha akıllı olduğunu belirtti. "Görsel promptlardan çıkan işler harika görünüyor. Görsel kalitesi belirgin şekilde daha yüksek; dokular çok güzel, vücutlar, eller ve her tür objede detaylar çok daha tutarlı" dedi.

https://x.com/DavidSHolz/status/1908007345495638337

BAZI ÖZELLİKLERDEN MAHRUM

Turbo (çalıştırması daha maliyetli) ve Relax olmak üzere iki çeşidi bulunan V7, görüntüleri standart modun 10 katı hızda ve yarı maliyetle işleyen Taslak Modu adlı yeni bir aracı da destekliyor. Taslak görüntüler standart moddaki görüntülerden daha düşük kalitede oluyor, ancak tek bir tıklamayla geliştirilebilir ve yeniden oluşturulabiliyor.

Holz'a göre V7 için bazı standart Midjourney özellikleri henüz mevcut değil; örneğin görsel yükseltme (upscaling) ve yeniden dokulandırma (retexturing). Bu özelliklerin önümüzdeki iki ay içinde gelmesi bekleniyor.

Midjourney V7 ile üretilen bazı görseller: