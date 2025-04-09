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 | Yusuf Özgür Bülbül

Milli SİHA Bayraktar TB2, dünyada bir ilki başardı

Milli gururumuz Bayraktar TB2 SİHA, havacılık tarihinde bir çığır açarak otonom virilden kurtulma manevrasını başarıyla gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu. Geçtiğimiz yıl otonom fıçı tonusu manevrasını da başarıyla tamamlayan Bayraktar TB2, bu yeni başarısıyla dünya havacılık literatürüne adını altın harflerle yazdırdı…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 20:26

Milli SİHA Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Geçtiğimiz yıl 31 Mayıs’ta otonom fıçı tonusu manevrası gerçekleştiren Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını da başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı.

BİR İLKİ DAHA BAŞARDI

Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü. Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış olan bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.

Milli SİHA Bayraktar TB2, dünyada bir ilki başardı

OTONOM VİRİLDEN KURTARMA MANEVRASI

Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durumdur. Bayraktar TB2 SİHA, bu duruma kasıtlı olarak sokulmuş ve gelişmiş otonom kontrol algoritmaları sayesinde virilden başarıyla çıkarak tekrar dengeli uçuşa geçti. Bayraktar TB2’nin otonom virilden kurtarma manevrası gerçekleştirilebilmesi, ileri seviye uçuş kontrol teknolojilerinin, ileri manevra otonomisinin ve yazılım yeteneklerinin bir göstergesi.

İLERİ MANEVRA OTONOMİSİ

Bayraktar TB2 SİHA, sahip olduğu yazılım altyapısı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle otonom manevra yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. 31 Mayıs 2024’te icra ettiği otonom fıçı tonosu manevrasıyla bu hareketi başarıyla gerçekleştiren ilk insansız hava aracı olurken, son olarak test uçuşlarında uyguladığı otonom virilden kurtarma manevrasıyla da kontrol kaybı senaryolarına karşı etkinliğini gösterdi. Her iki manevra da zorlu uçuş koşulları içerirken, Bayraktar TB2’nin bu durumları otonom şekilde yönetebilmesi platformun görev devamlılığı ve uçuş güvenliği açısından önemli bir kazanım sağlıyor. Bu yetenekler, Bayraktar TB2’nin ileri manevra otonomisi kabiliyetlerini ortaya koyuyor.

https://x.com/Selcuk/status/1909965625188835504

SINIFININ EN İYİSİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk SİHA’sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zekâ sistemleriyle donatılan yeni versiyonuyla muharebe sahasında çığır açacak. Uçuş testleri Keşan’da başarıyla devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Milli SİHA Bayraktar TB2, dünyada bir ilki başardı

1 MİLYON SAATTİR GÖKYÜZÜNDE

Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 1 milyon uçuş saatini de başarıyla geride bırakarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Bu rekorla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. Dünyanın en büyük SİHA şirketi olarak ABD’li, İsrailli ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar, elde ettiği ihracat başarısı sayesinde Türkiye’yi dünya SİHA pazarının %65’ine sahip bir konuma taşıdı. Bu başarıda önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA’lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti. Milli SİHA’lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında, 40.075 kilometre olan dünyanın çevresini tam 3.742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SİHA BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 1.000.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.
ETİKETLER
#baykar
#siha
#bayraktar tb2
#Otonom Uçuş
#Viril Manevrası
#Hava Aracı
#Drone
#Ileri Teknoloji
#Uçuş Güvenliği
#Operasyonel Güvenilirlik
#Teknoloji
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