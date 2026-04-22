Türk Deniz Kuvvetleri’nin yerli ve milli savunma sanayii vizyonunun en önemli projelerinden biri olan milli uçak gemisinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Açık denizlerde etkinliği artıracak bu stratejik platformun, donanmanın gücünü yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Milli uçak gemisi son durum: Deniz Kuvvetleri Komutanı açıkladı Türk Deniz Kuvvetleri'nin yerli ve milli savunma sanayii vizyonunun önemli projelerinden milli uçak gemisi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, milli uçak gemisinin inşa sürecinin iyi gittiğini ve planlanan takvimle önümüzdeki sene denize indirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Milli uçak gemisinin yaklaşık 285 metre uzunluğa ve 60 bin ton deplasmana sahip olması planlanıyor. Gemide kısa kalkış ve bariyerli iniş sistemi, iki asansörlü yapı, jet blast deflektörleri ve çoklu kalkış noktaları bulunacak. Projede yerli savaş uçakları, jet eğitim platformları ve insansız hava araçlarının gemide görev yapması planlanıyor. Geminin milli dikey atım sistemi, yakın hava savunma sistemleri ve güdümlü mühimmatlarla donatılması öngörülüyor. Milli uçak gemisi projesi, Türkiye'nin açık denizlerdeki etkinliğini artırmak ve güç projeksiyonu kabiliyetini geliştirmek amacıyla yürütülüyor.

MİLLİ UÇAK GEMİSİNDE SON DURUM

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin çok güçlü bir filosu bulunduğunu belirterek, "Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Milli uçak gemisi projesinde inşa faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ve kritik üretim aşamalarının başarıyla sürdürüldüğü belirtiliyor. İlk çeliğin kesilmesiyle başlayan süreçte, tasarım ve mühendislik çalışmalarının sahadaki üretimle eş zamanlı ilerlediği ifade ediliyor.

Projede görev alan mühendislik ekiplerinin, geminin operasyonel kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarılıyor. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalarda, geminin denize indirilmesi için hedeflenen takvimin korunmasının öncelikli olduğu vurgulanıyor.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Milli uçak gemisinin yaklaşık 285 metre uzunluğa ve 60 bin ton deplasmana sahip olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Geniş güverte yapısı, çok sayıda hava aracının aynı anda operasyon yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde planlanıyor.

Gemide kısa kalkış ve bariyerli iniş sistemi bulunması öngörülüyor. İki asansörlü yapı, jet blast deflektörleri ve çoklu kalkış noktaları sayesinde operasyonel esneklik sağlanması hedefleniyor. Bu özellikler, geminin modern uçak gemileriyle benzer bir kapasiteye ulaşmasını mümkün kılıyor.

HAVA GÜCÜ VE SİLAH SİSTEMLERİ

Projede yerli hava araçlarının aktif rol alması planlanıyor. Bu kapsamda geliştirilmekte olan savaş uçakları, jet eğitim platformları ve insansız hava araçlarının gemi konuşlu olarak görev yapması hedefleniyor. Silah sistemleri tarafında ise tamamen yerli çözümler ön plana çıkıyor.

Milli dikey atım sistemi, yakın hava savunma sistemleri ve güdümlü mühimmatlarla donatılması planlanan geminin, hem savunma hem de taarruz kabiliyetlerinin yüksek olması amaçlanıyor.

DENİZ KUVVETLERİNDE YERLİLEŞME VE STRATEJİK HEDEF

Türkiye’nin son yıllarda deniz platformlarında yerlilik oranını önemli ölçüde artırdığı ve bu projelerin uçak gemisiyle daha ileri bir seviyeye taşındığı görülüyor. Fırkateynlerden korvetlere, denizaltılardan amfibi gemilere kadar geniş bir yelpazede yerli üretim devam ediyor.

Aynı dönemde tersane kapasitesinin genişletilmesi, yapay zeka destekli sistemlerin geliştirilmesi ve milli mühimmat projelerinin hız kazanması, deniz gücünün çok boyutlu şekilde güçlendirildiğini ortaya koyuyor. Milli uçak gemisi bu stratejinin en kritik halkalarından biri olarak öne çıkıyor.

Milli uçak gemisi ne zaman denize indirilecek?

Planlamalara göre milli uçak gemisinin önümüzdeki yıl denize indirilmesi hedefleniyor. İnşa sürecinin mevcut takvim doğrultusunda ilerlediği ve herhangi bir aksama öngörülmediği ifade ediliyor.

Milli uçak gemisinde hangi uçaklar olacak?

Projede yerli savaş uçakları, jet eğitim uçakları ve insansız hava araçlarının yer alması planlanıyor. Özellikle insansız sistemlerin gemi operasyonlarında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Türkiye neden uçak gemisi yapıyor?

Uçak gemisi projesi, Türkiye’nin açık denizlerdeki etkinliğini artırmak ve güç projeksiyonu kabiliyetini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. Bu tür platformlar, hem askeri hem de stratejik açıdan deniz gücünü önemli ölçüde artırıyor.