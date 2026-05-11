Milyarderlerin jetlerini izleyen "Kıyamet Ölçer" uygulaması gündemde

Serhat Yıldız
11.05.2026
13:24
11.05.2026
13:24
Son yıllarda teknoloji milyarderlerinin inşa ettirdiği lüks sığınaklar ve özel jetleri sık sık gündeme geliyor. İşte tam da bu ilgiden yola çıkan Los Angeleslı yazılımcı Kyle McDonald, dikkat çekici bir projeye imza attı.

McDonald, dünyanın dört bir yanındaki özel jet hareketlerini izleyen ve olası bir küresel kriz ihtimalini puanlayan bir sistem geliştirdi. Adı da oldukça iddialı: “Kıyamet Erken Uyarı Sistemi.”

ÖZEL JET HAREKETLERİNİ TAKİP EDİYOR

The Washington Post'un aktardığına göre sistem, kamuya açık uçuş verilerini kullanarak çoğunlukla süper zenginlerin kullandığı özel ve charter jetlerin konumlarını analiz ediyor.

Yazılım, aynı anda havada bulunan uçak sayısını normal dönemlerle karşılaştırıyor. Ardından durumu 1 ile 5 arasında derecelendirerek bir “acil durum seviyesi” oluşturuyor.

Seviye yükseldiğinde ise sistem, kullanıcılarına SMS ya da e-posta yoluyla otomatik uyarı gönderebiliyor.

MİLYARDERLER KAÇARSA ALARM ÇALIYOR

McDonald’ın düşüncesi oldukça basit ama bir o kadar da çarpıcı. Eğer çok sayıda özel jet kısa süre içinde büyük şehirlerden havalanmaya başlarsa, bu durum varlıklı yolcuların sığınaklara ya da uzak tatil bölgelerine yöneldiğine işaret edebilir.

