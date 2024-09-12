Milyonlarca insan bu anı bekledi: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü yapıldı

12 Eylül 2024 14:56 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:03

SpaceX, ABD'li milyarder Jared Isaacman'ı ve ekibini uzaya taşıyarak tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Görev kapsamında ekip, 732 kilometre irtifada bilimsel deneyler yaparken SpaceX'in Starlink lazer iletişim teknolojisini de test ediyor.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünya tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi için ABD'li milyarder Jared Isaacman'ı iki gün önce beraberindeki üç kişilik heyetle uzaya taşımıştı. Dragon kapsülünün kapağı bugün açıldı ve Isaacman, uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

POLARIS DAWN MÜRETTEBATI, 732 KİLOMETRE YUKARI ÇIKTI

732 kilometre irtifada tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Isaacman, SpaceX'in geliştirmiş olduğu uzay giysisini giydi ve Türkiye saatiyle 13.50'de Falcon 9 roketi tarafından taşınan Dragon kapsülünden çıkıp uzaya adım attı. Yaklaşık iki saatlik yürüyüşte ekip, çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirecek.

36 DENEY VE ARAŞTIRMA YAPILACAK

SpaceX'in Polaris programı kapsamındaki ilk görevi olan Polaris Dawn görevi kapsamında 4 yolcu, 10 Eylül'de Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye fırlatıldı. Ekip, uzayda yürüyüş gerçekleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere 36 araştırma ve deney yapacak. SpaceX'in uydudan internet dağıtım projesi Starlink'in lazer tabanlı iletişim teknolojisini de test edecekler.

Uzay yürüyüşleri, dünya tarihinde ilk kez yapılan bir şey değil. 1965'ten bu yana uzay şirketleri tarafından çeşitli misyonlar kapsamında yapılıyor fakat bu görevlerde şimdiye kadar hep profesyonel astronotlar yer aldı. Isaacman, uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk sivil mürettebat olma özelliğini taşıyor.

Polaris Dawn görevinin ise bu anlamda özel sektörün uzay araştırmalarındaki rolünü artırabileceğine inanılıyor. Ayrıca uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevlerinden biri olarak kabul ediliyor.