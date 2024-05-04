Milyonlarca yıllık fosiller sergilenecek! Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi açılışa hazırlanıyor

04 May 2024 13:06 - Güncelleme : 04 May 2024 13:07

Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin bireyden ve 10 bin türden oluşan zengin bir koleksiyonu barındıran Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, ülkenin doğal mirasını koruma ve keşfetme konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Müze, dev mamut, dinozor ve balina replikaları gibi dikkat çekici örneklerin yanı sıra bitki, böcek, memeli hayvan, sürüngen, balık, yengeç, ıstakoz, mercan ve milyonlarca yıl öncesine ait fosiller gibi birçok türden örneği bünyesinde barındırıyor. Bu zengin koleksiyon, bilimsel araştırmaların yanı sıra eğitim amaçlı ziyaretçilere de kapılarını açıyor.

ÜNİVERSİTENİN ÖZ KAYNAKLARI KULLANILDI

Üniversitenin öz kaynakları, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın destekleriyle üst düzey bilimsel araştırmaların yapılması, biyoçeşitliliğin korunması ve eğitim anlamında topluma katkı sunulması hedeflenen müzenin kurulumunda sona yaklaşıldı.

Eğitim amaçlı öğrencilerin ziyaretine açılan ve yıl içinde resmi açılışı planlanan müzeye, yurt dışından alanında uzman yabancı bilim insanları da gelip araştırma yapıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Merkezi ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Senato toplantısını Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi’nde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Araştırma merkezi bünyesinde kurulan bu müze Türkiye'de bir ilk, dünyada ise benzer modelleri var." dedi.

Müzenin oluşumundan önce yurt dışındaki örnekleri gezip incelediklerini aktaran Çomaklı, müzenin böcek ve bitki koleksiyonlarının zenginleştirilmesi için üniversitedeki ilgili fakültelerin de önemli katkılar sağladığını ifade etti.

ULUSLARARASI ARAŞTIRMACILARA EV SAHİPLİĞİ YAPMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye, Erzurum ve üniversite için çok önemli bir birim oluşturduklarını ve üniversite kaynağı dışında hiçbir kaynak kullanmadıklarını belirten rektör, "Resmi açılışını inşallah devlet büyüklerimizin katılımıyla yapacağız. Şu anda okullardan çok sayıda ziyaretçi geliyor, sembolik ücretler alıyoruz. Hayalimiz, buranın onlarca uluslararası araştırmacının çalışacağı merkez haline gelmesi." diye konuştu.

Rektör Çomaklı merkezin ve müzenin bu seviyeye gelmesinde gece gündüz özveri ile çalışan müzenin kurucu hocaları Prof. Dr. Levent Gültekin ve Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Doç. Dr. Neslihan Gültekin'e teşekkür etti.

PROJEYE 5 YIL ÖNCE BAŞLANDI

Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Gültekin de araştırma merkezi ve müzenin birlikte işlev sürdüreceği ulusal düzeydeki bu projeye 5 yıl önce başlandığını anlattı.

Merkezde "Animalia Biyoçeşitlilik", "Plantae Biyoçeşitlilik", "Taksonomi ve Moleküler Sistematik" ve "İnteraktif Eğitim" olmak üzere 4 laboratuvar ile Paleoçeşitlilik, böcek, bitki, kuş, memeli, sürüngen ve sucul yaşam sergilerinin de yer aldığını ifade eden Gültekin, birimin 60 yıllık geçmişe dayalı olarak 250 bin birey ile 10 bin türden oluşan müstesna sergi, koleksiyon, laboratuvar ve eğitim ortamlarıyla donatıldığını belirtti.

Müzeciliğin sonsuz bir iş olduğunu vurgulayan Gültekin, "Türkiye'nin ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun başlangıç noktası ve bir numarası olan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin ilk tanıtımını yapıyoruz. Konu uzmanı bilim insanları ve öğrencilerimizle bu yapıyı güçlendirmeye ve katkı vermeye devam edeceğiz." dedi.