Mısır Havacılık Fuarı'na 'Türk' damgası: Baykar, KAAN, ASELSAN... Savunma sanayisi ürünleri gövde gösterisi yaptı

05 Eylül 2024 10:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:58

Mısır'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'na Türk savunma sanayisi firmaları Baykar, ASELSAN, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ve HAVELSAN geniş bir katılım gösterdi. Fuarda, Baykar'ın insansız hava araçları maketleri, ASELSAN'ın savunma ürünleri başta olmak üzere Türk savunma sanayisi ürünü olan birçok araç dikkat çekti.

TEKNOFEST'te ilk: Türkiye'nin kablosuz iletişim mühendisleri belli oluyor, büyük ödül 310 bin TL!

TEKNOFEST'te ilk: Türkiye'nin kablosuz iletişim mühendisleri belli oluyor, büyük ödül 310 bin TL!

Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı, İskenderiye'nin 160 km batısında, kuzey kısında yer alan El Alamein Havaalanı'nda ilk kez yapıldı. Fuara geniş bir katılım gerçekleşirken, Türkiye'den de TUSAŞ, ASELSAN, Baykar, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ ve HAVELSAN katıldı.

BAYKAR, MISIR HAVACILIK FUARI'NA GENİŞ KATILIM GÖSTERDİ

Geliştirdikleri ürünleri fuarda dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcıların ilgisine sunan Türk savunma sanayisi şirketlerinden Baykar, 128 metrekarelik alanında Bayraktar KALKAN mockup (orijinal ebatlarda), Bayraktar AKINCI (1/10 ebatında) ve Bayraktar TB2'nin (1/10 ebatında) maketlerini sergiledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan ASELSAN da fuarda kendine yer edindi. Stant alanında güdümlü mühimmat TOLUN, ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif gibi pek çok önemli ürününü katılımcılara gösterdi.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ, Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na 50 metrekarelik stant alanıyla katılım sağladı. Aviyonik, elektronik harp ve simülasyon ürünlerini ve dünyaca bilinen ve birçok ordu tarafından tercih edilen ACMI Hava Muharebe Pilot Taktik Eğitim Sistemi'ni katılımcılara sundu.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN, MAKETİ İLE FUARA KATILDI

Fuara katılan bir diğer Türk firması da HAVELSAN idi. 1982 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulan şirketin geliştirmiş olduğu insansız hava aracı BAHA, Mısır'da bir gösteri uçuşu yapma imkanına kavuştu.

Bütün bunların yanı sıra, TUSAŞ da fuarda milli muharip uçak KAAN'ın maketi dahil olmak üzere geliştirdiği birçok ürünü sergiledi. TUSAŞ ayrıca fuarın ilk gününden itibaren HÜRJET jet eğitim uçağıyla gösteri uçuşları yapıyor.