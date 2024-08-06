Mısır'da 2.500 yıllık altın hazineleriyle dolup taşan mezarlık keşfedildi

06 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:34

Arkeologlar, eski bir Mısır nekropolünde (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) en az 2.500 yıllık gömülerin bulunduğu düzinelerce mezarı ve el değmemiş nadir altın hazinelerini ortaya çıkardı.

Independent'in aktardığına göre mezar soyguncuları tarafından yağmalanan binlerce yıl öncesine ait çoğu antik Mısır hazinesinin aksine, bu son bölgede el değmemiş bronz sikkeler, altın varak ve İsis, Bastet ve Horus gibi tanrıları temsil eden antik figürinler bulundu.

ESKİ MISIRLILARIN GELENEKLERİNE IŞIK TUTUYOR

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Ismail Khaled, hazinelerle birlikte bulunan çömlek kaplar ve mezar muskaları gibi zarar görmemiş eserlerin, bu dönemin eski Mısırlıları tarafından takip edilen gelenek ve ritüellere yeni bir ışık tuttuğunu söylüyor.

Araştırmacılar, Lübnan yakınlarındaki Tel el-Deir'de bulunan ve antik bir mezarlık ya da nekropol olduğu tespit edilen bir alanda onlarca yıldır kazı çalışmaları yürütüyor.

Arkeologlar 2019'da, M.S. 284 ila 641 yılları arasındaki Bizans dönemine tarihlenen yedi altın sikke ve 26. Hanedan'dan Kral Psamtik II'nin adıyla kazınmış heykeller buldu. Yıllar süren kazılar, 2022'de M.Ö. 644 ile 525 yılları arasına tarihlenen geniş bir mezar kompleksinin keşfiyle sonuçlandı.

ARAŞTIRMACILAR BÖLGEDE DAHA ÖNCE KEŞİF YAPMIŞTI

Antik Mısır'ın Geç Dönemine tarihlenen bu nekropol, zenginlerin olduğu kadar sıradan vatandaşların da bedenlerinin son istirahat yeri olarak çeşitli gömü türlerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede araştırmacılar daha önce, mumyalama sırasında ölünün organlarının içine yerleştirildiği minyatür kanopik kavanozlar ortaya çıkarmışlardı.

Buradaki mezarlar sıradan halk için kerpiçten, daha zengin bireyler içinse kireçtaşından yapılmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde, arkeologlar alanda seramik bir kavanoz içinde, kompleksin inşa edildiği M.Ö. 305-30 yılları arasında birkaç yüz yıl süren Ptolemaios hanedanına tarihlenen 38 bronz sikke de ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu bulgunun yanı sıra, kazı sırasında ortaya çıkarılan kompleksin mimari planının, antik Mısır kenti Damietta için önemli bir dönemin yeniden tarihlendirilmesine yol açabileceğini söylüyor.