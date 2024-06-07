MrBeast'in kazancı dudak uçuklattı! 13 yaşında başladı, şimdi YouTube'un zirvesinde

07 Haziran 2024 09:28 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:33

YouTube platformunda yeni dönemin kapıları aralandı: Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ve herkesin MrBeast olarak tanıdığı ünlü internet fenomeni, uzun süren mücadelenin ardından YouTube'un en çok aboneye sahip kanalı oldu.

Bu ünvanın sahibi daha önce Hindistan merkezli müzik ve film prodüksiyon şirketi T-Series idi. Şu an itibarıyla MrBeast, 274 milyon abone ile YouTube'un bir numaralı ismi olarak bulunuyor. T-Series ise 264 milyon abonesiyle, rakibinden 10 milyon geride yer alıyor.

KAZANDIĞINI İŞİNE YATIRIYOR

TIME'ın haberine göre MrBeast, videolardan elde ettiği reklam gelirleri ve markalarla yaptığı sponsorluk anlaşmalarından kazandığı paraları gibi bütün kazancını işine yatırdığını açıkladı.

Çektiği videolara hem maddi hem de zamansal olarak yoğun vakit harcadığını belirten YouTuber, her video için büyük harcamalar yaptığını, bazen 15 dakikalık bir klip için 12 bin saate varan bir çekim süresi harcadığını söyledi.

"HER VİDEO BİRKAÇ MİLYON REKLAM GELİRİ"

Jimmy Donaldson, her videonun birkaç milyon reklam geliri ve birkaç milyon marka anlaşması sağladığını ifade etti. "Başarılı olacağımıza inanarak, aptallık diyebileceğiniz bir noktaya kadar her şeyi yeniden yatırdım. Ve işe yaradı" diye konuştu.

AYLIK KAZANCI NE KADAR?

CNBC, Donaldson'un aylık 600 ila 700 milyon dolar kazandığını yazdı. MrBeast, 13 yaşındayken YouTube'a video yüklemeye başladı. Şu anda kanalındaki ilk videosu, Minecraft oynadığı video olarak bulunuyor.

En çok izlenen videosu ise gerçek hayatta Squid Game'i canlandırdığı 456 bin dolar ödüllü yarışmanın izlenme sayısı 617 milyon olarak kayıtlara geçti.