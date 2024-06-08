MURATREİS denizaltısı kritik eşiği aştı: Türkiye'nin deniz filosuna güç katacak

08 Haziran 2024 15:26 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:27

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin denizaltı filosuna güç katacak yeni gelişmeyi duyurdu. REİS Sınıfı Denizaltı Projesi (Type-214 TN) kapsamında inşa edilen üçüncü denizaltı MURATREİS, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle yüzer havuza çekildi.

MURATREİS, inşa, donatım ve test faaliyetleri süren altı denizaltıdan üçüncüsü olarak 7 Haziran 2024 tarihinde denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekildiği anları bakanlık sosyal medya hesabında paylaştı.

MURATREİS YÜZER HAVUZA ÇEKİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden altı adet denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi."

HIZIRREİS MAYIS AYINDA SUYA İNDİRİLMİŞTİ

SavunmaSanayiST.com'un haberine göre, 5 adet Reis Sınıfı Denizaltı'nın üretileceği Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ikinci gemisi olan HIZIREİS denizaltısı, 25 Mayıs 2023'te suyla buluştu. İlk denizaltı TCG PİRİREİS'in bu yıl Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.