MURATREİS denizaltısı kritik eşiği aştı: Türkiye'nin deniz filosuna güç katacak
Millî Savunma Bakanlığı, Reis Sınıfı Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü denizaltı MURATREİS'in, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle birlikte yüzer havuza çekildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin denizaltı filosuna güç katacak yeni gelişmeyi duyurdu. REİS Sınıfı Denizaltı Projesi (Type-214 TN) kapsamında inşa edilen üçüncü denizaltı MURATREİS, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle yüzer havuza çekildi.
MURATREİS, inşa, donatım ve test faaliyetleri süren altı denizaltıdan üçüncüsü olarak 7 Haziran 2024 tarihinde denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekildiği anları bakanlık sosyal medya hesabında paylaştı.
MURATREİS YÜZER HAVUZA ÇEKİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden altı adet denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi."
HIZIRREİS MAYIS AYINDA SUYA İNDİRİLMİŞTİ
SavunmaSanayiST.com'un haberine göre, 5 adet Reis Sınıfı Denizaltı'nın üretileceği Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ikinci gemisi olan HIZIREİS denizaltısı, 25 Mayıs 2023'te suyla buluştu. İlk denizaltı TCG PİRİREİS'in bu yıl Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.