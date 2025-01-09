Musk sessizliğe büründü! Tesla’nın otomatik park özelliği ABD’de inceleme altında

09 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:38

Tesla’nın sürücüsüz park özelliği, yaşanan kazalar nedeniyle ABD’li yetkililerin kapsamlı bir soruşturma başlatmasına yol açtı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın sürücüsüz araç çağırma özelliği “Smart Summon” ve daha gelişmiş versiyonu “Actually Smart Summon” için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu özellik, Tesla​ sahiplerinin araçlarını park alanında uzaktan telefonlarıyla çağırmasına olanak tanıyor. Araç, düşük hızla hareket ederek sürücüyü bulunduğu noktadan alıyor.

KAZA İDDİALARI SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, “Smart Summon” özelliğinin neden olduğu iddia edilen kazalara ilişkin raporları incelediklerini açıkladı. NHTSA, özellik kullanımında sürücünün tepki verme süresinin yetersiz kaldığı ve aracın görüş alanındaki engelleri algılayamadığı durumların meydana geldiğini belirtti. Özellikle “Actually Smart Summon” ile 2016’dan bu yana Model S, Model 3, Model X ve Model Y araçlarında benzer kazaların yaşandığı bildirildi.

TESLA ŞİKAYETLERİ BİLDİRMEMİŞ

Federal otorite, Tesla’nın, otomatik sürüş sistemleri veya ileri sürücü destek sistemleri ile ilgili kazaları raporlamakla yükümlü olduğunu, ancak şirketin bu gerekliliği yerine getirmediğini iddia etti. NHTSA, rapor edilen kazaların büyük bir kısmında araçların park edilmiş diğer araçları veya direkleri algılamadığı için çarptığını vurguladı.

AVRUPA DAHA SIKI KURALLAR UYGULUYOR

Avrupa Birliği’nin trafik güvenliği konusundaki daha katı düzenlemeleri nedeniyle Tesla’nın “Full Self-Driving” (FSD) yazılımı Avrupa’da hâlâ yasak. Ancak Elon Musk​, bu teknolojiyi ABD’de daha yaygın hale getirmek istiyor. Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tamamen denetimsiz bir sürüş sistemini bu yıl içinde Teksas’ta başlatmayı planladıklarını duyurdu.

SİYASİ DESTEK VE ENDİŞELER

Tesla CEO’su Elon Musk’ın, seçilmiş Başkan Donald Trump ile yakın ilişkileri, bu incelemenin nasıl sonuçlanacağı konusunda merak uyandırıyor. Trump’ın iş dünyası yanlısı politikalarının, Musk’ın projelerini hızlandırabileceği konuşuluyor. Ancak eleştirmenler, Musk’ın federal düzenleyicilere olan olumsuz yaklaşımının, gelecekte daha büyük güvenlik açıklarına yol açabileceğinden endişe ediyor.

TESLA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tesla, soruşturmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, NHTSA’nın başlattığı bu incelemenin Tesla’nın güvenlik standartları üzerindeki etkisi zamanla ortaya çıkacak. Tesla’nın bu tür güvenlik sorunlarına rağmen piyasa değerini artırmaya devam etmesi ise dikkat çekiyor.