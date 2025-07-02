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 | Yusuf Özgür Bülbül

Musk’tan OpenAI’ya karşı dev hamle: xAI, 10 milyar dolarlık yatırım aldı

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, sektördeki rekabeti kızıştıracak büyük bir yatırım aldı.

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Musk’tan OpenAI’ya karşı dev hamle: xAI, 10 milyar dolarlık yatırım aldı
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 19:59

Morgan Stanley’nin duyurusuna göre şirket, toplam 10 milyar dolarlık borç ve öz sermaye yatırımıyla kasasını doldurdu. Bu kaynak, hem Grok adlı yapay zekâ platformunun gelişimi hem de dev bir süper bilgisayar altyapısı için kullanılacak.

BORÇ + SERMAYE = BÜYÜK GÜÇ

Yatırımın detayları dikkat çekici. 5 milyar dolarlık kısmı teminatlı tahviller ve vadeli kredilerle sağlanırken, kalan 5 milyar dolar stratejik öz sermaye yatırımı şeklinde geldi. Morgan Stanley, bu finansmanın doğrudan Grok’un eğitimi ve veri merkezleri altyapısına aktarılacağını belirtti.

Musk’tan OpenAI’ya karşı dev hamle: xAI, 10 milyar dolarlık yatırım aldı

HEDEF: 1 MİLYON GPU

Musk’ın bu projedeki vizyonu hayli iddialı. Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Tennessee’deki Colossus adlı tesise 200.000 GPU yerleştirildiğini söylemişti. Şimdi ise Memphis dışında, tam 1 milyon GPU kapasiteli yeni bir süper bilgisayar tesisi planlanıyor. Tüm bu sistem, Grok’un öğrenme ve üretim gücünü artırmayı hedefliyor.

GROK, X’E ENTEGRE EDİLDİ

Şubat ayında tanıtılan Grok 3 modeliyle birlikte xAI, kendi platformunu hızla geliştiriyor. Mart ayında ise Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 33 milyar dolar değerlemeyle xAI bünyesine katılmış ve Grok, bu platforma entegre edilmişti. Bu adımla Grok, milyonlarca kullanıcıya doğrudan ulaşma şansı elde etti.

DEĞERLEME YARIŞI KIZIŞIYOR

xAI’ın mart ayındaki değerlemesi 80 milyar dolara ulaşmıştı. Son yatırımın bu rakamı nasıl etkilediği henüz açıklanmış değil. Ancak tabloya bakıldığında, yapay zekâ sektöründeki değerleme yarışı giderek sertleşiyor. OpenAI, martta kapattığı 40 milyar dolarlık yatırım turuyla 300 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Anthropic’in değeri ise 61,5 milyar dolara çıkmış durumda.

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ETİKETLER
#elon musk
#morgan stanley
#yatırım
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#yapay-zeka
#Süper Bilgisayar
#Teknoloji
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