Musk’tan sıra dışı çıkış: Kadim uzaylı medeniyetlerini bulacağız

Şubat 12, 2026 12:00
1
Musk’tan sıra dışı çıkış: Kadim uzaylı medeniyetlerini bulacağız

xAI’nin tüm çalışanlarına hitap eden toplantıda konuşan Elon Musk, SpaceX ile xAI birleşmesini savunurken Ay’da yapay zekâ uyduları fırlatacak bir “kütle sürücüsü”nden, Güneş’in enerjisini kullanmaktan ve eski uzaylı medeniyetlerinin kalıntılarını keşfetmekten söz etti.

Elon Musk, xAI’nin tüm çalışanlarına yönelik düzenlenen ve daha sonra çevrim içi olarak paylaşılan toplantıda yine alışılmışın dışında bir konuşma yaptı. Özellikle SpaceX ile xAI’nin birleşmesi ve bu yapının halka arz süreci gündemdeyken, Musk’ın sözleri yatırımcı çevrelerinde de merak konusu oldu.

2
Musk’tan sıra dışı çıkış: Kadim uzaylı medeniyetlerini bulacağız

Şirketin üst yönetiminde son dönemde yaşanan istifalar dikkat çekerken, 11 kurucu ortaktan çoğunun ayrıldığı biliniyor. Son olarak Tony Wu’nun da görevinden ayrıldığı belirtildi. Musk’ın, SpaceX ile xAI’nin halka açık bir şirket haline gelmesi durumunda 50 milyar dolar fon toplamayı hedeflediği ifade ediliyor.

“EVRENİ ANLAMAK İÇİN EVRENİ KEŞFETMELİYİZ”

Musk konuşmasında, SpaceX ve xAI birleşmesinin arkasındaki motivasyonu “insanlığın evreni anlama çabasını hızlandırmak” olarak tanımladı.

3
Musk’tan sıra dışı çıkış: Kadim uzaylı medeniyetlerini bulacağız

“Evreni genişletmek istiyorsanız, evreni keşfetmelisiniz” diyen Musk, yalnızca Dünya’daki teleskop ve çarpıştırıcılarla sınırlı kalınamayacağını savundu. Ona göre insanlık, bilincin ışığını yıldızlara taşımalı.

Konuşmanın ilerleyen bölümünde enerji meselesine geniş yer ayırdı. Dünya’nın medeniyet için kullandığı enerjinin, gezegenin potansiyeline kıyasla çok düşük olduğunu söyledi. Hatta Güneş’in enerjisinin milyonda birine ulaşmak için bile Dünya dışına çıkmak gerektiğini vurguladı.

4
Musk’tan sıra dışı çıkış: Kadim uzaylı medeniyetlerini bulacağız

YÖRÜNGEDE VERİ MERKEZLERİ, HEDEF TERAWATT SEVİYELERİ

Musk’a göre bir sonraki adım, Dünya yörüngesinde veri merkezleri kurmak. SpaceX aracılığıyla yılda 100 ila 200 gigawatt seviyesinde yörüngesel veri merkezi kapasitesi fırlatılabileceğini belirtti. Hedef ise daha ileri giderek yılda bir terawatt hesaplama gücüne ulaşmak.

Ancak Musk burada da durmadı. “Bir terawatt size yetmezse Ay’a gitmek zorundasınız” diyerek vizyonunu bir adım daha ileri taşıdı.

5
Musk’tan sıra dışı çıkış: Kadim uzaylı medeniyetlerini bulacağız

AY’DA FABRİKA, “KÜTLE SÜRÜCÜSÜ” VE YAPAY ZEKÂ UYDULARI

Musk’ın en dikkat çeken bölümü ise Ay planı oldu. Ay’da fabrikalar kurulacağını, burada yapay zekâ uyduları üretileceğini ve bunların “mass driver” adı verilen bir sistemle derin uzaya fırlatılacağını söyledi.

Bu sistemin daha çok bilim kurgu eserlerinde görülen bir teknoloji olduğunu kabul eden Musk, “Ama biz bunu gerçek yapacağız” dedi. Hatta hayalini şu sözlerle anlattı:

“Ay’daki kütle sürücüsünün AI uydularını derin uzaya fırlattığını görmek istiyorum. Böyle ‘şuum, şuum’ arka arkaya.”

6
Musk’tan sıra dışı çıkış: Kadim uzaylı medeniyetlerini bulacağız

Musk’a göre bu sayede 1.000 gigawatt ve üzeri seviyelere çıkmak mümkün olacak. Nihai hedef ise Güneş’in enerjisinin önce milyonda birine, ardından binde birine ve belki de birkaç yüzdesine ulaşmak.

“BELKİ UZAYLILARLA KARŞILAŞIRIZ”

Konuşma yalnızca enerji ve veri merkezleriyle sınırlı kalmadı. Musk, uzaya açılmanın aynı zamanda bilinmeyene kapı aralayacağını söyledi.

“Belki uzaylılarla karşılaşırız. Milyonlarca yıl yaşamış medeniyetler görürüz. Kadim uzaylı uygarlıklarının kalıntılarını buluruz” ifadelerini kullandı.

