Musk’tan sıra dışı çıkış: Kadim uzaylı medeniyetlerini bulacağız

xAI’nin tüm çalışanlarına hitap eden toplantıda konuşan Elon Musk, SpaceX ile xAI birleşmesini savunurken Ay’da yapay zekâ uyduları fırlatacak bir “kütle sürücüsü”nden, Güneş’in enerjisini kullanmaktan ve eski uzaylı medeniyetlerinin kalıntılarını keşfetmekten söz etti.

Elon Musk, xAI’nin tüm çalışanlarına yönelik düzenlenen ve daha sonra çevrim içi olarak paylaşılan toplantıda yine alışılmışın dışında bir konuşma yaptı. Özellikle SpaceX ile xAI’nin birleşmesi ve bu yapının halka arz süreci gündemdeyken, Musk’ın sözleri yatırımcı çevrelerinde de merak konusu oldu.