Müslüm Gürses, yapay zeka albümü ile dönüyor: İlk parçanın çıkış tarihi belli oldu

28 Kasım 2024 15:17 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:36

Müslüm Gürses sesi, yapay zeka teknolojisiyle yeniden hayat buluyor. AI aracılığıyla oluşturulan "Eskisi Gibi" adlı albümle, sanatçının bugüne kadar hiç seslendirmediği 10 şarkı hayranlarına sunulacak. Albümün çıkış şarkısının ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

11 yıl önce aramızdan ayrılan ve "Arabesk'in Babası" olarak tanınan Müslüm Gürses'in sesi, yapay zeka​ ile yeniden hayat buluyor. Gürses'in bugüne kadar hiç seslendirmediği, farklı sanatçıların söylemesiyle hafızalarda yer eden 10 şarkı, AI teknolojisiyle sanatçının sesiyle yeniden yorumlandı.

MÜSLÜM GÜRSES YAPAY ZEKA ALBÜMÜ ÇIKIYOR

Epic Yapım tarafından hazırlanan ve tüm yasal hakları alınarak oluşturulan "Eskisi Gibi" albümü, Müslüm Gürses hayranlarını bir kez daha merhum sanatçının sesiyle buluşturacak. Albümün çıkış parçası ise Kenan Doğulu'nun sevilen şarkısı "Vay Be" olacak.

Albüm, hem müzik marketlerde hem de dijital platformlarda erişime açık olacak. Öte yandan albümün içerisindeki diğer şarkıların ne zaman yayınlanacağıysa belirsizliğini koruyor.