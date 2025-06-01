Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Müşteri temsilcilerini işsiz bırakacak yapay zeka asistanı: Conversational AI 2.0 duyuruldu

Yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde bir adım atan ElevenLabs, geliştirdiği yeni nesil sesli asistan Conversational AI 2.0 ile insan-makine etkileşiminde çıtayı yükseltiyor. Konuşmaların içeriğini anlamakla kalmayıp, konuşulacak doğru anı da analiz edebilen asistan, duraksamaları tanıyor, gerektiğinde sessiz kalıyor ve tıpkı gerçek bir müşteri temsilcisi gibi diyalog kurabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Müşteri temsilcilerini işsiz bırakacak yapay zeka asistanı: Conversational AI 2.0 duyuruldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:41

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün daha da gelişirken, ElevenLabs bu alanda ezber bozan bir hamleyle karşımıza çıktı. Şirketin yeni nesil sesli asistanı Conversational AI 2.0, sunmakta olduğu özelliklerle adeta insanı aratmıyor ve geleneksel çağrı merkezi çalışanlarının yerini almaya aday görünüyor.

KONUŞACAĞI ZAMANI BİLİYOR

ElevenLabs'ın açıklamasına göre, Conversational AI 2.0, önceki sürümüne kıyasla çok daha doğal bir iletişim yeteneğiyle donatılmış durumda. Gerçek zamanlı olarak konuşmaları analiz edip anlamlandırabilmesi sayesinde yalnızca ne söylendiğini değil, ne zaman konuşması veya susması gerektiğini dahi anlayabiliyor.

Müşteri temsilcilerini işsiz bırakacak yapay zeka asistanı: Conversational AI 2.0 duyuruldu

Örneğin görüşme sırasında müşteri, bir şeye bakmak veya düşünmek için durakladığında, yapay zeka asistanı tıpkı gerçek bir müşteri temsilcisi gibi kullanıcıyı bekliyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise otomatik dil tanıma özelliği. Eski sürümde her dil için ayrı yapılandırma gerekiyordu. Conversational AI 2.0 ise karşısındaki kişinin konuştuğu dili otomatik olarak algılayıp ona uygun bir şekilde yanıt verebiliyor.

Yapay zekaya entegre edilen Retrieval-Augmented Generation (RAG) teknolojisi sayesinde Conversational AI 2.0, harici veri tabanlarına anlık olarak erişip, o anda konuştuğu kişiye en doğru ve güncel bilgiyi sunabiliyor.

Ayrıca yeni model, hem metin hem de sesli iletişimi aynı anda yürütebilme kabiliyetine sahip. Bu da şirketlerin farklı platformlar için ayrı ayrı asistanlar kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TlclS4wLWgY

YAPAY ZEKA ASİSTANI NASIL KULLANILIR?

ElevenLabs, Conversational AI 2.0'ı farklı bütçelere hitap eden abonelik paketleriyle sunuyor. Ayda 15 dakikalık ücretsiz kullanım hakkı sunan giriş seviyesi paketin yanı sıra, aylık 1.320 dolarlık profesyonel paket, kullanıcılarına 13 bin 750 dakikaya kadar limitsiz deneyim ve 30 asistanı eş zamanlı kullanma imkanı tanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp bu telefonlarda çalışmayı resmen durdurdu
Bir videonun yapay zeka olup olmadığı nasıl anlaşılır? En etkili 5 yol

Sıkça Sorulan Sorular

Conversational AI 2.0 kimler kullanabilir ve fiyatlandırma nasıl?
Hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal firmalar asistanı kullanabiliyor. ElevenLabs, farklı bütçelere hitap eden abonelik paketleri sunuyor. Giriş seviyesi paket aylık 15 dakikalık ücretsiz kullanım hakkı sunarken, profesyonel paket aylık 1.320 dolara kadar çıkabiliyor ve 30 asistanı eş zamanlı kullanma imkanı tanıyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.