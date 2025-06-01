Müşteri temsilcilerini işsiz bırakacak yapay zeka asistanı: Conversational AI 2.0 duyuruldu

Yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde bir adım atan ElevenLabs, geliştirdiği yeni nesil sesli asistan Conversational AI 2.0 ile insan-makine etkileşiminde çıtayı yükseltiyor. Konuşmaların içeriğini anlamakla kalmayıp, konuşulacak doğru anı da analiz edebilen asistan, duraksamaları tanıyor, gerektiğinde sessiz kalıyor ve tıpkı gerçek bir müşteri temsilcisi gibi diyalog kurabiliyor.

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün daha da gelişirken, ElevenLabs bu alanda ezber bozan bir hamleyle karşımıza çıktı. Şirketin yeni nesil sesli asistanı Conversational AI 2.0, sunmakta olduğu özelliklerle adeta insanı aratmıyor ve geleneksel çağrı merkezi çalışanlarının yerini almaya aday görünüyor.

KONUŞACAĞI ZAMANI BİLİYOR

ElevenLabs'ın açıklamasına göre, Conversational AI 2.0, önceki sürümüne kıyasla çok daha doğal bir iletişim yeteneğiyle donatılmış durumda. Gerçek zamanlı olarak konuşmaları analiz edip anlamlandırabilmesi sayesinde yalnızca ne söylendiğini değil, ne zaman konuşması veya susması gerektiğini dahi anlayabiliyor.

Örneğin görüşme sırasında müşteri, bir şeye bakmak veya düşünmek için durakladığında, yapay zeka asistanı tıpkı gerçek bir müşteri temsilcisi gibi kullanıcıyı bekliyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise otomatik dil tanıma özelliği. Eski sürümde her dil için ayrı yapılandırma gerekiyordu. Conversational AI 2.0 ise karşısındaki kişinin konuştuğu dili otomatik olarak algılayıp ona uygun bir şekilde yanıt verebiliyor.

Yapay zekaya entegre edilen Retrieval-Augmented Generation (RAG) teknolojisi sayesinde Conversational AI 2.0, harici veri tabanlarına anlık olarak erişip, o anda konuştuğu kişiye en doğru ve güncel bilgiyi sunabiliyor.

Ayrıca yeni model, hem metin hem de sesli iletişimi aynı anda yürütebilme kabiliyetine sahip. Bu da şirketlerin farklı platformlar için ayrı ayrı asistanlar kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TlclS4wLWgY

YAPAY ZEKA ASİSTANI NASIL KULLANILIR?

ElevenLabs, Conversational AI 2.0'ı farklı bütçelere hitap eden abonelik paketleriyle sunuyor. Ayda 15 dakikalık ücretsiz kullanım hakkı sunan giriş seviyesi paketin yanı sıra, aylık 1.320 dolarlık profesyonel paket, kullanıcılarına 13 bin 750 dakikaya kadar limitsiz deneyim ve 30 asistanı eş zamanlı kullanma imkanı tanıyor.