Nadir bir hastalığa yakalanmış, gözünde tümör oluşmuştu! Minik köpek, çığır açan yöntemle kurtuldu

02 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:47

Belçika'daki AniCura veteriner kliniğinden bir ekip, 3D baskı yöntemiyle oluşturulan bir CT taraması yardımıyla Indy isimli 10 yaşındaki köpeğin kafatasındaki tümörü başarıyla çıkardı. Ekip, öncelikle kafatasının bir kısmını titanyum plaka ve vidalarla değiştirdi. Ardından köpeğin gözünü tekrar yerine yerleştirip çeşitli kaslarla plakaya tutturdu.

KÖPEĞİN KAFATASINDAKİ TÜMÖR 3D YAZICI SAYESİNDE ÇIKARTILDI

VRT'nin aktardığına göre bu operasyon, AniCura veteriner kliniğinin Hasselt şubesinde kelimenin tam anlamıyla sınırları zorlayan bir müdahale oldu. Batı Flandre ve Limburg'dan veterinerlerden oluşan bir ekip, 10 yaşındaki Hollandalı Shi Tzu cinsi köpek Indy'nin kafatasındaki tümörü çıkarmak için 3D baskı teknolojisiyle oluşturulan bir kafatası modelini kullandı.

Tümör, Indy'nin sol gözünün üstünde bulunuyordu. Geçen yılın sonunda sahibi, köpeğin küçük bir şişliği olduğu için onu Hollanda'daki bir AniCura şubesine götürmüştü. Ancak bu şişlik aniden büyümeye başlayınca Indy, özel bir inceleme için Belçika'ya sevk edildi.

Ortopedi Uzmanı Veteriner Tom Volkaert, Indy'nin nadir bir kemik kanseri türü olan multilobüler osteosarkomdan muzdarip olduğunu belirtti. Bu hastalığın hızlı bir tedavi gerektirdiğini belirten Volkaert, tümörün çıkarılması için en iyi seçeneğin ameliyat olduğuna karar verdiklerini anlattı.

MİNİK KÖPEK INDY, TAMAMEN İYİLEŞTİ

Nöroşirurji Uzmanı Veteriner Koen Vandendriessche, "Tümörün yanı sıra kafatasının bir kısmının da çıkarılması gerekiyordu. Bunu başarmak için, CT görüntülerine dayanarak kafatasının 3D baskısını oluşturduk." diye konuştu.

Ameliyat sırasında, tümör çevresinde sağlıklı kemikte yaklaşık 5 mm'lik bir güvenli bölgesi oluşturarak "nüks olasılığını" en aza indirdiklerini bildiren Vandendriessche, "Ardından çıkarılan kemik kısmını altı vida ile sabitlenen bir titanyum plaka ile değiştirdik." dedi.

Vandendriessche, göz sinirinin hareket edebilmesi için de ekstra bir açıklık açtıklarını söyledi. Daha sonra organı doğru pozisyona geri yerleştirdiklerini ve plakaya sabitlediklerini, kasları ise ayrı dikişlerle plakaya tutturduklarını sözlerine ekledi. Edinilen bilgiye göre Indy, tamamen iyileşti.