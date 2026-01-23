Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

NAND krizi büyüyor: 2026 stokları tükendi

Ocak 23, 2026 12:07
1
NAND krizi büyüyor: 2026 stokları tükendi

Kioxia, 2026 için planlanan NAND flaş ve SSD üretiminin şimdiden tamamen satıldığını açıkladı.

2
NAND krizi büyüyor: 2026 stokları tükendi

NAND flaş bellek ve SSD pazarında tansiyon düşmüyor. Samsung ve SK Hynix’in üretimi kısma planları konuşulurken, bu kez sektörün önemli oyuncularından Kioxia’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirket, 2026 yılı için planlanan mevcut üretim kapasitesinin tamamının şimdiden satıldığını duyurdu. Açıkçası bu tablo, piyasadaki arz sıkıntısının sanılandan daha uzun sürebileceğine işaret ediyor.

3
NAND krizi büyüyor: 2026 stokları tükendi

YAPAY ZEKÂ TALEBİ DENGEYİ BOZDU

Kioxia’ya göre krizin merkezinde yapay zekâ yatırımları var. Şirket yetkilileri, AI odaklı projelerin NAND talebini beklenenden çok daha erken bir noktada zirveye taşıdığını söylüyor. Bu da üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor. Yani mesele yalnızca geçici bir dalgalanma değil, daha yapısal bir sorun gibi duruyor.

4
NAND krizi büyüyor: 2026 stokları tükendi

SSD ALMAK ZORLAŞABİLİR

Kioxia Memory Business Unit Direktörü Shunsuke Nakato’nun verdiği bilgilere göre, şirketin hem bu yıl hem de 2026 için planlanan NAND flaş ve SSD üretimi tamamen tükenmiş durumda. Nakato, bu görünümün 2027’ye kadar devam etmesini beklediklerini ifade ediyor. Fiyatlar cephesinde ise tablo şimdiden net: NAND ürünlerinde artış yaklaşık yüzde 30 seviyesine ulaşmış durumda.

5
NAND krizi büyüyor: 2026 stokları tükendi

UZUN VADELİ ORTAKLARA ÖNCELİK

Şirketin stratejisi de dikkat çekici. Kioxia, üretimi en yüksek teklifi verene yönlendirmek yerine, uzun vadeli iş ortaklarına öncelik tanımayı tercih ediyor. Nakato’ya göre yapay zekâ yatırımları hız kesmiş değil. Aksine, şirketler bu yarıştan kopmamak için yatırımlarını sürdürmek zorunda hissediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.