NAND krizi büyüyor: 2026 stokları tükendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kioxia, 2026 için planlanan NAND flaş ve SSD üretiminin şimdiden tamamen satıldığını açıkladı.
NAND flaş bellek ve SSD pazarında tansiyon düşmüyor. Samsung ve SK Hynix’in üretimi kısma planları konuşulurken, bu kez sektörün önemli oyuncularından Kioxia’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirket, 2026 yılı için planlanan mevcut üretim kapasitesinin tamamının şimdiden satıldığını duyurdu. Açıkçası bu tablo, piyasadaki arz sıkıntısının sanılandan daha uzun sürebileceğine işaret ediyor.
Kioxia’ya göre krizin merkezinde yapay zekâ yatırımları var. Şirket yetkilileri, AI odaklı projelerin NAND talebini beklenenden çok daha erken bir noktada zirveye taşıdığını söylüyor. Bu da üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor. Yani mesele yalnızca geçici bir dalgalanma değil, daha yapısal bir sorun gibi duruyor.
Kioxia Memory Business Unit Direktörü Shunsuke Nakato’nun verdiği bilgilere göre, şirketin hem bu yıl hem de 2026 için planlanan NAND flaş ve SSD üretimi tamamen tükenmiş durumda. Nakato, bu görünümün 2027’ye kadar devam etmesini beklediklerini ifade ediyor. Fiyatlar cephesinde ise tablo şimdiden net: NAND ürünlerinde artış yaklaşık yüzde 30 seviyesine ulaşmış durumda.
Şirketin stratejisi de dikkat çekici. Kioxia, üretimi en yüksek teklifi verene yönlendirmek yerine, uzun vadeli iş ortaklarına öncelik tanımayı tercih ediyor. Nakato’ya göre yapay zekâ yatırımları hız kesmiş değil. Aksine, şirketler bu yarıştan kopmamak için yatırımlarını sürdürmek zorunda hissediyor.