NASA, 30 yıl sonraki tehlike için uyardı: Artık geri dönüşü yok!

26 Eylül 2024 15:45 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:53

NASA, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Tuvalu, Kiribati ve Fiji'de önümüzdeki 30 yıl içinde deniz seviyesinin geri dönüşü olmayan bir şekilde yükseleceği uyarısında bulundu. Analizlere göre, sera gazı emisyonları değişse bile bu yükselişi önlemek artık mümkün değil. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göre bu durumun sorumlusu insanlar!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Pasifik ada ülkelerine dair çarpıcı bir uyarıda bulundu. NASA'nın deniz seviyesi​ analiz ekibi, Pasifik Okyanusu​'ndaki bazı ada ülkelerinin talebi üzerine yaptığı kapsamlı inceleme sonucunda Tuvalu, Kiribati ve Fiji'de önümüzdeki 30 yıl içinde deniz seviyesinin geri dönüşü olmayan bir şekilde yükseleceğini açıkladı.

DENİZ SEVİYESİNDEKİ YÜKSELİŞ ARTIK ÖNLENEMEZ!

Analizlere göre, deniz seviyesindeki bu yükselişin önlenmesi artık mümkün değil. Sera gazı emisyonları değişse de değişmese de bu ülkelerdeki deniz seviyesi en az 15 santimetre yükselecek. Yani, şu andan itibaren atılacak tüm adımlar, yalnızca gelecekteki daha büyük felaketleri önleme amacına hizmet edebilecek. Pasifik'teki bu adalar için artık deniz seviyesindeki yükseliş, göz ardı edilemez bir gerçeklik.

Bu yükselişin etkileri ise ülkelere göre farklılık gösterecek. Bazı ülkelerde yılda yalnızca birkaç kez sel yaşanırken, diğer adalar yılın neredeyse yarısını su altında geçirecek bir düzende sel baskınlarıyla karşı karşıya kalabilir. Özellikle Tuvalu ve Kiribati, sel riskinde ciddi bir artışla karşılaşacak. Halihazırda yılda 5 kereden az sel görülen bu bölgelerde, 2050'lere kadar bu sayı yılda ortalama 25 ila 65 arasında bir sıklığa ulaşabilir.

"BU KRİZİ İNSANLIK ORTAYA ÇIKARDI"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği nedeniyle okyanuslarda su seviyelerinin yükselmesini "Pasifik ada ülkeleri için ciddi bir tehdit" olarak nitelendiriyor. Guterres, 27 Ağustos'ta 53. Pasifik Adaları Forumu'nda yaptığı konuşmada, fosil yakıt kullanımıyla çevreye salınan karbon emisyonunun su seviyelerindeki artışı hızlandırdığını kaydetti.

Yükselen deniz seviyelerinin, tamamen insanlığın ortaya çıkardığı bir kriz olduğuna dikkati çeken Guterres, büyük şirketler ile gelişmiş ülkelerin, iklimle ilgili anlaşmaları yerine getirmek ve iklim değişikliğinden etkilenen ülkelere yönelik finansmanı büyük ölçüde artırmaları gerektiğini vurgulamıştı.