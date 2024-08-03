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NASA astronotu 'bir daha asla çekilemeyecek' fotoğrafı Instagram'dan paylaştı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 18:40 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:47
NASA astronotu &#039;bir daha asla çekilemeyecek&#039; fotoğrafı Instagram&#039;dan paylaştı! 

Astronot ve astrofotoğrafçı Donald Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çektiği ve "bir daha asla çekilemeyecek" nadir bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Pettit'in benzersiz görüntüsü, uzayın derinliklerindeki eşsiz anları yakalarken, fotoğrafçılık tutkunlarının ilgisini çekti.

Uzay meraklıları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen fotoğraflarda yıldızların neden görünmediğini sık sık sorguluyorlar. Dünya'nın arka planında yıldızları gösteren fotoğraflar nadir olsa da, çoğu fotoğraf Dünya'nın arkasını karanlık ve yıldızsız olarak gösteriyor. 

Bunun nedeni, ISS'den çekilen fotoğraflarda pozlamayı yeterince uzun tutmak gerekliliği olarak yetkililer tarafından açıklanıyor. Böylece yıldızlardan gelen ışıklar fotoğraflarda görünebiliyor.

YEŞİL HAVA PIRILTISINI POZLADI!

2003 yılında uzayda çekilen bir fotoğrafta, astronot Donald Pettit, uzun süreli pozlama tekniğini kullanarak etkileyici bir görüntü elde etti. 

Pettit, pozlamayı uzun süre açık bırakarak, Dünya atmosferinde bulunan atomik oksijenin ortaya çıkardığı yeşil hava parıltısını ve bir dizi yıldızı aynı anda fotoğraflamayı başardı.

NASA astronotu 'bir daha asla çekilemeyecek' fotoğrafı Instagram'dan paylaştı!  - 1. Resim

UZAYDA 'BİR DAHA ASLA ÇEKİLMEYECEK' FOTOĞRAF!

Pettit'in ifadesinde kullandığı 'bir daha asla çekilmeyecek' fotoğrafı pozlamak için öncelikle milyonlarca liralık bir harcama yapıp uzay yolculuğuna katılmak gerekiyor. 

NASA astronotu 'bir daha asla çekilemeyecek' fotoğrafı Instagram'dan paylaştı!  - 2. Resim
Don Pettit'in en sevdiği yıldız izi görüntüsü, istasyonun ses perdesini değiştirmesiyle oluşan sarsıntıyı pozladığı an. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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