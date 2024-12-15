NASA, Dünya dışında yaşanan ilk kaza soruşturmasını tamamladı! İşte Mars helikopterinin yok olma sebebi

15 Aralık 2024 16:31 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:38

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, gezegenin yüzeyine düşerek sonu gelmişti. NASA'daki mühendis ve bilim insanlarından oluşan bir ekip, Dünya dışındaki bir gezegende yaşanan ilk kaza olan bu olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. İşte detaylar!

Ingenuity​ helikopterinin Mars​'taki son uçuşunu gerçekleştirmesinden on bir ay sonra, NASA​'daki mühendisler ve bilim insanları ile uçan aracın yapımına yardımcı olan özel bir şirket, helikopterin Kızıl Gezegen'in yüzeyine düşmesine muhtemelen neyin neden olduğunu tespit ettiklerini açıkladılar.

MARS HELİKOPTERİ INGENUITY NEDEN KAZA YAPTI?

Kısaca, helikopterin üzerindeki navigasyon sensörleri, Mars'ın nispeten düz yüzeyinde yeterli özellikleri algılayamamış ve bu nedenle iniş yaptığı sırada yatay bir hareket halindeymiş. Bu durum aracın devrilmesine ve helikopterin dört pervanesinin de kırılmasına yol açmış.

Dünya'dan yaklaşık 100 milyon mil uzakta olan Mars'ta böyle bir adli analiz yapmak kolay değildir. Ingenuity'nin üzerinde kara kutu bulunmadığı için araştırmacılar bulgularını sınırlı veri ve görüntülerden yola çıkarak bir araya getirmek zorunda kaldılar.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) Ingenuity'nin ilk pilotu Håvard Grip, bir basın bülteninde, "Mevcut verilerle birden fazla senaryo mümkün, ancak en olası olanını belirledik: Yüzey dokusunun yetersizliği, navigasyon sistemine çalışacak yeterli bilgi sağlamadı" ifadesini kullandı.

72. UÇUŞUNDAN SONRA ÇALIŞTIĞI ARAZI İNCELENDİ

NASA'dan ve insansız hava araçları konusunda uzman bir şirket olan AeroVironment'tan bir ekip, Ingenuity'nin bu yıl 18 Ocak'ta gerçekleştirdiği 72. uçuşu sırasında üzerinde çalıştığı araziyi inceleyerek işe başladı. Helikopterin navigasyon sistemi, aşağıya bakan bir kamera kullanarak yüzeydeki görsel özellikleri izliyordu.

İlk uçuşları sırasında Ingenuity, konumunu belirlemek için çakıl taşlarını ve diğer özellikleri ayırt edebiliyordu. Ancak yaklaşık üç yıl sonra Ingenuity, Jezero Krateri'nin dik, nispeten özelliksiz kum dalgalarıyla dolu bir bölgesinde uçuyordu.

Navigasyon sistemi bu görsel ipuçlarını aracın hızını belirlemek ve yumuşak bir iniş yapmak üzere neredeyse hiç yanal ya da dikey hareket olmadan yüzeye dönmesini sağlamak için kullanıyor. Aracın verilerine göre, son uçuşun yaklaşık 20. saniyesinde, navigasyon sistemi yeterli konum ve hız verisi sağlayacak özelliklere kilitlenememiş.