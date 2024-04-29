NASA duyurdu: Dünya'ya 225 milyon kilometre öteden mesaj var

29 Nisan 2024 16:53 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:37

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya 225 milyon kilometre (140 milyon mil) uzaklıktaki bir mesafeden "lazer mesajı" geldiğini açıkladı.

Cümleyi okur okumaz aklınıza "dünya dışı varlık" ihtimali geldiyse, hevesiniz kursağınızda kalabilir. Lazer mesajının gönderildiği konum; NASA'nın, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 1,5 katı uzaklıkta bulunan "Psyche" isimli uzay aracı olarak açıklandı.

MARS GÖREVLERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK

NASA'dan yapılan açıklamada, bu başarının, gelecekte Mars'a yapılacak görevlerin önünü açma potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu başarı, uzay araçlarının gelecekte optik iletişimi nasıl kullanabileceğine dair bir fikir vererek, insanlığın bir sonraki dev adımı olan Mars'a insan gönderme projesini desteklemek için karmaşık bilimsel bilgilerin yanı sıra yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoların daha yüksek veri hızında iletişimini mümkün kılıyor" denildi.

MESAJ ALICI-VERİCİ YARDIMIYLA GELDİ

Lazer mesajı, Psyche uzay aracında bulunan NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim alıcı-vericisi tarafından Dünya'ya gönderildi. Bu cihaz, 8,6 inç açıklıklı bir teleskop aracılığıyla veri gönderip alıyor.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda projenin operasyon sorumlusu olan Meera Srinivasan, "Bu, optik iletişimin bir uzay aracının radyo frekansı iletişim sistemi ile nasıl arayüz oluşturabileceğini göstermesi açısından proje için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor" diye konuştu.

DENEY ARALIK AYINDA BAŞLADI

Deney ilk olarak Aralık 2023'te Psyche'nin Dünya'dan 48 milyon kilometre uzakta olduğu sırada başladı. Bu sırada test verileri saniyede 267 megabit hızında (geniş bant internet indirme hızlarına eşdeğer) iletildi.

Artık uzay aracı yedi kat daha uzakta olduğundan veri gönderip alma hızı azaldı. Son test sırasında uzay aracı saniyede 25 megabit hızında veri aktarabildi. Her ne kadar bu düşük gibi görünse de NASA, projenin bu mesafede saniyede en az bir megabitin mümkün olduğunu kanıtlama hedefini çok aştığını söylüyor.