NASA, imkansızı başardı: Dünya'ya 386 milyon kilometre uzaklıktan veri geldi

06 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:31

NASA, uzay araçlarıyla veri iletişimini geliştirmek için Derin Uzay Optik İletişim (DSOC) adlı lazer tabanlı bir sistemi test ediyor. DSOC, geçen yıl başlatılan deneylerin ardından, Dünya'ya 386 milyon kilometre mesafeden veri göndermeyi başardı. Sistem, lazer iletişimiyle Mars'a en yakın mesafede 267 Mbps hıza ulaştı.

Şu anda NASA'nın bir iletişim sorunu var. Uzay araçları için kullanılan radyo frekanslarının çok yoğun olması. Uzaydaki görev sayısı sürekli artıyor ve bu görevlerde karmaşık uzay cihazları kullanılıyor, bu da Dünya'ya gönderilmesi gereken veri miktarının NASA'nın halihazırda kullandığı radyo iletişim sistemlerinin kapasitesini aşmasına sebep oluyor.

NASA'NIN İLETİŞİM SORUNUNU, DSOC ÇÖZDÜ

Bu sorunun çözümü ise, daha fazla veri taşıyabilecek yüksek frekansların kullanılması. Yeni bir iletişim sistemi kullanılmaya başlamadan evvel test edilmesi gerekmekte. Bu bağlamda NASA, uzun zamandır lazer kullanarak uzayla iletişim kurmanın mümkün olup olmadığını araştırdığı Derin Uzay Optik İletişim (DSOC) adlı bir deney yürütüyor.

Deney kapsamında ilk test verileri geçen yıl başarıyla gönderildi. Bu yılın başlarında ise gerçek uzay aracı verileri Dünya'ya iletildi. Şimdi DSOC yeni bir kilometre taşına ulaştı; operasyonların ilk aşaması tamamlandı ve yaklaşık 466 milyon kilometre (Dünya ile Mars arasındaki en uzak mesafeye eşdeğer) uzaklıktan veri gönderildi.

DSOC Operasyon Lideri Meera Srinivasan, yaptığı açıklamada "Bu kilometre taşı önemlidir. Lazer iletişimi çok yüksek hassasiyet gerektiriyor ve Psyche ile fırlatmadan önce en uzak mesafelerde performans düşüklüğünün ne kadar olacağını bilmiyorduk. Şimdi izleme ve hedefleme için kullandığımız teknikler doğrulandı" dedi.

DSOC İLE 250 MEGABİT/SANİYE ÜSTÜNDE İNTERNET HIZI

DSOC'u fırlatmadan önce, mühendisler lazer iletişiminin mümkün olduğundan emindi ve uzun mesafelerde ne kadar doğru olacağını tahmin ediyorlardı. Ancak uzay teknolojisinde her zaman pratikte, teoride olduğu kadar iyi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek önemli. DSOC için ana zorluklardan biri, yer antenleri ve uzay aracının birbirine yeterince doğru bir şekilde yönlendirilip verinin büyük mesafeler boyunca iletilebilmesini sağlamaktı.

Ekip, lazer iletişimi kullanarak farklı mesafelerden hangi veri hızlarını elde edebileceklerini de test etmek istedi. Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu 53 milyon kilometre uzaklıkta saniyede 267 bağlantı hızına ulaşıldı. Daha uzak 286 milyon kilometre mesafede ise bu hız 6,25 megabit/saniye oldu.

Testin ilk bölümü tamamlandıktan sonra, alıcı-verici kapatıldı. Ancak deney henüz bitmedi; önümüzdeki ay alıcı-verici tekrar açılacak ve donanımın uzayda tam bir yıl boyunca hayatta kalıp iyi çalışmaya devam edip edemeyeceği kontrol edilecek.