NASA kan kaybediyor: İkinci işten çıkarma dalgası başladı

15 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:29

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL), bütçe kısıtlamaları nedeniyle işgücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen 325 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Kesintiler, JPL’nin devam eden teknik, iş ve destek faaliyetlerini sürdürülebilir bir bütçeyle yürütme çabalarının bir parçası olarak açıklandı.

NASA​'nın Güney Kaliforniya'daki Perseverance​ ve Curiosity​ Mars​ gezginleri gibi yüksek profilli robotik görevlerinin çoğunu yöneten Jet İtki Laboratuvarı (JPL), 12 Kasım Salı günü yaklaşık 325 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Bu da işgücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada etkilerin, laboratuvarın teknik, iş ve destek alanlarında meydana geldiğini belirterek, "Bunlar, NASA ve ulusumuz için önemli çalışmalarımızı sürdürürken bütçemize bağlı kalmamızı sağlayacak acı verici ancak gerekli düzenlemelerdir." diye konuştu.

ŞUBAT AYINDA DA İŞTEN ÇIKARMA YAPILDI

JPL şubat ayında da işten çıkarma gerçekleştirmişti ve 530 çalışanı ile 40 yükleniciden oluşan işgücünün yaklaşık yüzde 8'i ile yollarını ayırmıştı. Bu kesintilerde Perseverance tarafından toplanan malzemenin 2030'larda Dünya'ya geri getirilmesine yönelik bir misyon olan "Mars'ten örnek getirme (MSR)" için bu mali yılda finansmanın azaltılması etkili oldu oldu.

JPL yetkilileri işten çıkarmaların bu ikinci turunu açıklarken MSR'den bahsetmedi, bunun yerine daha genel olarak finansman eksikliklerine atıfta bulundu. JPL Direktörü Laurie Leshin, salı günkü işten çıkarma duyurusuyla birlikte yayınladığı çalışanlara yönelik bir notta şöyle dedi:

"Daha düşük bütçelerle ve önümüzdeki tahmini çalışmalara dayanarak, kemerlerimizi sıkmak zorunda kaldık ve bunun işten çıkarma etkilerine yansıdığını göreceksiniz."

Ayrıca Leshin, bu son işten çıkarmalarda geçen hafta yapılan ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının bir rol oynamadığını da sözlerine ekledi: "Bu eylem son seçim sonuçlarından bağımsız olarak gerçekleşmiştir." Leshin, yakın gelecekte başka işten çıkarmalara gerek kalmayacağı umudunu dile getirdi:

"Bu eylemden sonra JPL'nin düzenli çalışan sayısı yaklaşık 5,500 olacak. Bunun ileriye dönük istikrarlı ve desteklenebilir bir personel seviyesi olduğuna inanıyorum. Gelecekteki bütçeden asla yüzde 100 emin olamasak da, önümüzdeki çalışmalar için iyi bir konumda olacağız."